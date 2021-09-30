Sokak aralarında kalmış tarihi Osmanlı çeşmeleri eski günlerini arıyor - Son Dakika

Sokak aralarında kalmış tarihi Osmanlı çeşmeleri eski günlerini arıyor

Bir çeşmenin neredeyse tamamı kaldırıma gömülmüşken, diğerinin içinde ise mezar taşı bulunuyor

İSTANBUL - Fatih'te Osmanlı Dönemi'nden günümüze ulaşan tarihi çeşmeler şehirleşmeye yenik düşerek, ayakta kalmak için zamana direniyor. Kaderine terk edilen bu çeşmelerden biri neredeyse tamamı kaldırıma gömülmüşken, diğerinin içinde ise mezar taşı bulunuyor. Vatandaşlar da binalar arasında gözden kaybolan bu çeşmelerin restore edilmesini istiyor.

İstanbul'un fethiyle birlikte kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmaya başlanan tarihi çeşmeler kentleşmeye yenik düşerek binalar arasında yok olmaya başladı. Fatih'te bulunan ve Osmanlı kültürünü uzun yıllardır üzerinde taşıyan bu tarihi çeşmelerden su akmıyor. Musluğu sökülen çeşmelere atılan atık ve çöpler de dikkat çekiyor. Öte yandan her biri birer sanat eseri kabul edilen ve üzerindeki kitabeleri silinen çeşmelerin birinin neredeyse tamamı kaldırıma gömülmüşken, diğerinin içinde ise mezar taşı bulunuyor.

"Bu kimin göreviyse hemen restore etmeli"

Tarihi yapıları gelecek nesillere güzel bir şekilde bırakmamız gerektiğini söyleyen Mehmet Güneş, "Bazen gezerken bu çeşmeleri görüyorum, durumları iç açıcı değil. Eski fotoğraflardaki çeşmelerle alakası yok. Göze hitap etmiyor bu halleri ve eski çeşmeler gibi durmuyor. Ben üzülüyorum bu hallerine. Bu kimin göreviyse hemen restore etmeli. Gelecek nesillere tarihi yapıları aktarmalıyız" diye konuştu.

"Durumları felaket işte gözle görülüyor"

Çeşmelerin çok bakımsız olduğunu belirten Osman Kaya, "Durumları felaket işte gözle görülüyor. Buraya bir tabela yapılsa bu çeşmenin tarihi ile alakalı daha güzel olur ve en azından bizde bilgileniriz" ifadelerini kullandı.

"Buralar hep çöp dolmuş"

Bu çeşmelerin tarihini anlatan kitabelerin olması gerektiğini kaydeden Nizamettin Depdep, "Durumu baya bozuk bakıma ihtiyacı var, yapılması gerekiyor. Görüntüsü de çok kötü. Burasının böyle olmaması gerekiyor. Buralar hep çöp dolmuş. Burası hangi çeşme kimdir, kimden kalmış bilmemiz gerekiyor" dedi.