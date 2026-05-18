Söke'de 21. Karadeniz Yayla Şenliği Coşkusu
Söke'de 21. Karadeniz Yayla Şenliği Coşkusu

18.05.2026 09:47
21. Karadeniz Yayla Şenliği, Ovacık Yaylası'nda yoğun katılımla gerçekleşti, kültür ve lezzetler tanıtıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Karadeniz Yayla Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Söke Karadenizliler Derneği ile Kuşadası Karadeniz Kültür ve Folklor Derneği tarafından Ovacık Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte, Karadeniz kültürü, horon, türkü ve yöresel lezzetler bir araya geldi.

Yöresel kıyafetlerini giyen vatandaşlar, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Şenlik alanında kurulan stantlarda Karadeniz'e özgü yemekler ile el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Haşim Çiftçi, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

