Söke'deki festivalde yılan balığının yolculuğu anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söke'deki festivalde yılan balığının yolculuğu anlatıldı

Söke\'deki festivalde yılan balığının yolculuğu anlatıldı
07.06.2026 15:41  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel Yılan Balığı Festivali kapsamında yapılan söyleşide, yılan balığının yaşam döngüsü, neslinin korunması ve bölgenin biyolojik çeşitliliği ele alındı. Uzmanlar ve balıkçıların katıldığı program büyük ilgi gördü.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Serçin Mahallesi'nde düzenlenen 5. Geleneksel Yılan Balığı Festivali kapsamında gerçekleştirilen söyleşi programı, festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu. Doğa, biyolojik çeşitlilik ve yılan balığının eşsiz yaşam döngüsünün ele alındığı söyleşi, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Söyleşide, Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Bağımsız Araştırmacı Gökçen Kunter ve bölgenin deneyimli balıkçılarından 85 yaşındaki Ahmet Çam konuşmacı olarak yer aldı. Programın moderatörlüğünü ise Yavuz Selim Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Sami Kocakaya üstlendi.

Söyleşide, yılan balığının binlerce kilometreyi aşan ve bilim dünyasında hala gizemini koruyan yolculuğu ayrıntılarıyla anlatıldı. Katılımcılara, yılan balığının Türkiye ve dünya ekonomisindeki yeri, bölge balıkçılığı açısından önemi ve doğal yaşam içerisindeki kritik rolü hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Uzmanlar, son yıllarda dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında gösterilen yılan balıklarının korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Türün sürdürülebilirliği için yürütülen çoğaltma çalışmaları, habitat koruma projeleri ve alınan çevresel tedbirler hakkında da önemli bilgiler paylaşıldı.

Bafa Gölü ve Büyük Menderes Deltası'nın biyolojik zenginliğinin de ele alındığı söyleşide, bölgenin doğal değerlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için koruma çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören söyleşiyi izleyenler arasında Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da yer aldı. Başkan Arıkan, festivalin yalnızca kültürel ve gastronomik yönüyle değil, doğa bilincini artıran bilimsel etkinlikleriyle de önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.

Yılan balığının gizemli yaşam serüvenini, Bafa Gölü'nün doğal zenginliklerini ve çevre bilincini bir araya getiren söyleşi programı, festivalin en çok konuşulan etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yer etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Yaşam, Aydın, Söke, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Söke'deki festivalde yılan balığının yolculuğu anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

15:51
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
15:34
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
15:32
Fenerbahçe’de tarihi seçim Daha önce böylesi görülmedi
Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi
14:51
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel’in grup başkanlığı iptal edilecek
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel'in grup başkanlığı iptal edilecek
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
13:22
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti
Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 16:10:33. #7.12#
SON DAKİKA: Söke'deki festivalde yılan balığının yolculuğu anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.