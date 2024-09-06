Söke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserde şarkıcı Semicenk sahne aldı.
Tören ve çeşitli etkinliklerle başlayan program, Yenicami Mahallesi eski garaj alanında Semicenk konseriyle devam etti.
Semicenk, sevilen şarkılarını seslendirirken, vatandaşlar da parçalara eşlik etti.
Konser sonunda Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, şarkıcıya Atatürk portresi ve plaket takdim etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Söke Kurtuluşu İçin Semicenk Konser Verdi - Son Dakika
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