Solomon Kalesi Turizme Kazandırılmayı Bekliyor - Son Dakika
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Solomon Kalesi Turizme Kazandırılmayı Bekliyor

Solomon Kalesi Turizme Kazandırılmayı Bekliyor
20.06.2026 10:05
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9. yüzyıldan kalma Solomon Kalesi, restore edilerek turizme kazandırılmak isteniyor.

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Evbakan (Somon) Mahallesi'nde bulunan 9. yüzyıldan kalma Solomon Kalesi, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

Tarihi kaynaklarda manastır ve Solomon Kalesi olarak anılan yapının içerisinde taş mezarlar, dini figürlerin yer aldığı duvar resimleri ve kilise dönemine ait çeşitli tasvirler bulunuyor. Zaman içerisinde bu eserlerin büyük bölümü zarar görürken, özellikle mağara içerisinde bulunan Hz. Meryem ve din adamlarına ait resimlerin önemli ölçüde tahrip edildiği, yazı ve figürlerin büyük kısmının okunamaz hale geldiği görülüyor. Yaklaşık bin 100 yıllık geçmişe sahip kale günümüze kadar ulaşmasına rağmen yapıya çıkan yollar ve merdivenler büyük ölçüde yıkıldı. Kaleye ulaşım, yalnızca yıpranmış ahşap merdivenlerle sağlanabiliyor.

Mahalle sakinlerinden Selçuk Vural, tarihi yapının korunması gerektiğini belirterek, "Burası 9. yüzyıldan kalma manastır ya da Solomon Kalesi olarak biliniyor. İçerisinde Hz. Meryem'e ait olduğu söylenen resimler ve din adamlarının tasvirleri bulunuyor. Ancak bilinçsizce yapılan tahribatlar nedeniyle bu eserler büyük zarar görmüş. Buranın restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Evbakan Mahallesi sakinlerinden İrfan Uçak ise, tarihi yapının bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, "Manastırımızın ve kalemizin restore edilip turizme açılmasını istiyoruz. Bu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bölge halkı, Şenkaya'nın önemli tarihi değerleri arasında gösterilen Solomon Kalesi'nin restore edilerek hem korunmasını hem de yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmasını talep ediyor. Böylece tarihi yapının ilçe turizmine ve bölge ekonomisine katkı sunacağı belirtiliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Şenkaya, Erzurum, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Solomon Kalesi Turizme Kazandırılmayı Bekliyor - Son Dakika

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