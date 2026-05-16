SOLOTÜRK Ordu'da Gösteri Uçuştan Önce Prova Yaptı

SOLOTÜRK, "Mayıs Yedisi" etkinlikleri kapsamında Ordu'da düzenleyeceği gösteri uçuşu öncesi prova yaptı.

Bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen Mayıs Yedisi etkinlikleri kapsamında Altınordu ilçesi Akyazı Sahil bandında gösteri yapacak olan SOLOTÜRK, etkinlik öncesi Ordu semalarında çevre tanımı uçuşu yaptı. İlk olarak SOLOTÜRK, akrobatik hareketlerin yanı sıra güzergahı taradı. Vatandaşlar, yaklaşık 25 dakika süren uçuşta yetenekli Türk pilotlarını ve uçak gösterilerini izlemek için sahil kesimlere gelerek, o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Öte yandan SOLOTÜRK, 22 Mayıs tarihinde yine aynı güzergahta gösteri uçuşu gerçekleştirecek. - ORDU