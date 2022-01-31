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Son 10 yılın en soğuk günlerini yaşayan Florida'da iguanalar ağaçlardan düşüyor - Son Dakika

Son 10 yılın en soğuk günlerini yaşayan Florida'da iguanalar ağaçlardan düşüyor

31.01.2022 16:23
Son 10 yılın en soğuk günlerini yaşayan Florida'da iguanalar ağaçlardan düşüyor

ABD'nin doğu yakasındaki Florida eyaletinde, sıcaklıkların son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesi nedeniyle vücutları soğuyan iguanaların ağaçlardan düştüğü bildirildi.

ABD'nin doğu yakasındaki Florida eyaletinde, sıcaklıkların son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesi nedeniyle vücutları soğuyan iguanaların ağaçlardan düştüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Ulusal Hava Servisince (NWS) yapılan açıklamada, ülkenin en güneşli eyaletlerinden olan Florida'nın güneyinde pazar sıcaklıkların sıfırın altında 4 santigrat dereceye kadar düştüğü bunun bunun son 10 yılın en soğuk günlerinden olduğu belirtildi.

NWS'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, iguanaların soğukkanlı hayvanlar oldukları ve vücutlarını sıcak tutmak için güneşten ve doğal hava sıcaklığından yararlandıkları hatırlatıldı.

İguanaların vücut sıcaklığının belli derecenin altına düşmesi sonucu hareketsiz hale geldikleri ve barındıkları ağaç dallarından düşebilecekleri uyarısı yapılan paylaşımda, Güney Florida sakinlerinden düşen bu hayvanların ölmedikleri ve onlara dokunulmaması istendi.

Çok sayıda Floridalı sosyal medyada, yerde hareketsiz şekilde sırt üstü ya da yüz üstü yatan iguanaların fotoğraflarını paylaştı.

Eyalette sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son 10 yılın en soğuk günlerini yaşayan Florida'da iguanalar ağaçlardan düşüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son 10 yılın en soğuk günlerini yaşayan Florida'da iguanalar ağaçlardan düşüyor - Son Dakika
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