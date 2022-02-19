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Son dakika haber... Binlerce kilometre yoldan geldi, Trabzon'da Kazaziye sanatının inceliklerini öğreniyor - Son Dakika

Son dakika haber... Binlerce kilometre yoldan geldi, Trabzon'da Kazaziye sanatının inceliklerini öğreniyor

19.02.2022 11:57

Son dakika haberlerine göre Binlerce kilometre yoldan geldi, Trabzon'da Kazaziye sanatının inceliklerini öğreniyor Kamerun'dan Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmak için Trabzon'a gelen Kamerunlu John Madi Madi Kazaziye Kursunun en meraklı öğrencisi Kamerun'dan binlerce kilometre uzaklıktan Trabzon'a...

Binlerce kilometre yoldan geldi, Trabzon'da Kazaziye sanatının inceliklerini öğreniyor

Kamerun'dan Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmak için Trabzon'a gelen Kamerunlu John Madi Madi Kazaziye Kursunun en meraklı öğrencisi

TRABZON - Kamerun'dan binlerce kilometre uzaklıktan Trabzon'a gelerek Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora eğitimi gören 37 yaşındaki John Madi Madi, Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta Kazaziye sanatının inceliklerini öğreniyor.

Trabzon'da yaklaşık 7 yıldır ikamet eden ve düzgün Türkçesiyle "Bize her yer Trabzon. Şampiyon Trabzonspor" sloganıyla şaşırtan John Madi Madi, tam bir Trabzon ve Trabzonspor sevdalısı. Yaklaşık 5 bin 200 kilometre uzaklıktaki Afrika ülkesi Kamerun'dan Trabzon'a gelerek eğitimini sürdüren John Madi Madi, kursa gelmesinin amacını kendini geliştirmek olduğunu belirterek ülkesindeki el sanatlarıyla Trabzon'daki el sanatlarının birbirinden çok farklı olduğunu söylüyor.

Bordo mavi tel örgülerle "kazaziye" örmeye çalışan John Madi Madi, kendini Trabzonlu olarak gördüğünü ifade ederek, "Kamerun'dan geldim ama Trabzonlu sayılırım. Burada bulunma amacım, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora yapıyor olmam. Trabzon'a 2015 yılında geldim ve daha sonra okulda Türkçe öğrendim. Türkçe zor bir dil çünkü bizim ana dilimizle pek ortak noktası yok. Sürekli pratik yaparak öğrendim. Kursa gelişim amacım, kendimi geliştirmek. Sanatı seviyorum. Ülkemizde el sanatları var ancak buradaki teknikler farklı. Biraz farklılık olmasına rağmen çok beğendim, yaparken eğleniyorum. Yaklaşık 2 yıldır kursa geliyorum ancak zaman zaman pandemiden dolayı ara vermek zorunda kaldım. Şu anda Trabzonspor renklerinden oluşan 'Kazaziye' dokuyorum. Arkadaşlarım bir Afrikalının bu sanatı yapabileceğini pek kestiremediler ancak ben yaptım. Bir yıl sonra en az 10 arkadaşım bu sanatı yapmaya gelecek" dedi.

Trabzon'da geçirdiği hayatı boyunca Trabzonspor taraftarı da olduğunu belirten Madi "Trabzonspor'u seviyorum ve destekliyorum. Şimdi Trabzonluyum, bu yıl şampiyon olacağız. Trabzonspor kalbimizde çünkü 'Bize her yer Trabzon' " diye konuştu.

Son dakika haber... Binlerce kilometre yoldan geldi, Trabzon'da Kazaziye sanatının inceliklerini öğreniyor
Son dakika haber... Binlerce kilometre yoldan geldi, Trabzon'da Kazaziye sanatının inceliklerini öğreniyor
Son dakika haber... Binlerce kilometre yoldan geldi, Trabzon'da Kazaziye sanatının inceliklerini öğreniyor

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Son dakika haber... Binlerce kilometre yoldan geldi, Trabzon'da Kazaziye sanatının inceliklerini öğreniyor Son dakika haber... Binlerce kilometre yoldan geldi, Trabzon'da Kazaziye sanatının inceliklerini öğreniyor

Trabzonspor, Doktora, Kamerun, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... Binlerce kilometre yoldan geldi, Trabzon'da Kazaziye sanatının inceliklerini öğreniyor - Son Dakika


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