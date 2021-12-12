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Son dakika haber | Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' çocuklarla buluştu - Son Dakika

Son dakika haber | Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' çocuklarla buluştu

12.12.2021 10:50
Son dakika haber | Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' çocuklarla buluştu

Son dakika haberi... Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği aralık ayı etkinlikleri kapsamında çocuk kitapları yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu, çocuklar ile buluştu.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği aralık ayı etkinlikleri kapsamında çocuk kitapları yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu, çocuklar ile buluştu. Çocuklar için bugüne kadar birçok proje üreten ve her kitabında farklı konuları dile getiren Zorlu, okul öncesi ve ilköğretim çocukları için hazırlanmış 14 çeşit kitabın interaktif gösteriminin yer aldığı  'ŞAKRAK'la OYUNA VAR MISIN?' oyunu ile çocuklarla bir araya geldi.

Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe kitap karakteri Şakrak da katıldı. Etkinliğe çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklara sosyal yaşamda farkındalık kazandırmak amacıyla hikayelerini Şakrak kahramanı üzerinden anlatan yazar Zorlu, bir sunum eşliğinde eğlenceli bilgiler verdi. Çocuklara çeşitli oyunlar da oynatan Zorlu,onlara unutamayacakları bir gün yaşattı. Yazara eşlik eden Şakrak karakterine ise çocuklar büyük ilgi gösterdi. Kendileri yaptıkları kağıttan uçakları uçuran çocuklara yazarın kitapları hediye edildi.

ÇİZGİ ROMANLARIN ROL MODEL ETKİSİ BÜYÜK OLUR

Şakrak karakteri ve kitapları hakkında bilgi veren Akademisyen-Yazar Ayşegül Kara Zorlu, "Üniversitelerle yapmış olduğumuz çalışmalarda çizgi kahramanların rol model etkisinin çok büyük olduğunu tespit ettik. Bu çizgi karakterleri ile 'okuma sevgisini' arttırmak için Türkiye'nin ilk kitap kahramanı ŞAKRAK projesini hazırladık. Prof.Dr. Mustafa Koç ve ekibi tarafından incelenerek hazırlanan Şakrak kahramanı 'değerleri' öğretirken yaşadığımız coğrafyamızı da tanıtıyor. Her Şakrak serisinde farklı il ve ilçelerin tarihini, kültürünü, çocuk oyunlarını macera serüveninde öğrenen okurlar birbirinden ilginç şifrelerle de eğlenerek okuyor" dedi.

İNTERAKTİF OYUN

Zorlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Şakrak'la görme-işitme-bedensel engellilikte ve sağlıklı beslenme konularında farkındalık kazanan çocuklar, braille alfabeli kitaplarla da buluşmasıyla Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor. Bugüne kadar yazar-okur etkileşimleri seminer ve söyleşilerle okurlarla buluşuyorken  'Şakrak'la Oyuna Var mısın?' interaktif programında kitaplar oyunlaştırılıyor."

Şakrak'la robotik kodlamadan takım oyununa, resfebe kelime avına kadar birçok oyun, salondaki çocukların çoğunluklu katılımı ile gerçekleştiğine dikkat çeken Zorlu'ya Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi Kartal heykelciği takdim etti. Çocukların kendi içlerinde kurup yaşattıkları bambaşka dünyaları olduğunu belirten Develi, katkılarından dolayı yazara teşekkür etti. Etkinliğin sonunda çocuklara hediye ve kitap dağıtımı yapılırken Zorlu da çocukların Şakrak serisinin yer aldığı eserlerini imzaladı.


Son dakika haber | Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' çocuklarla buluştu
Son dakika haber | Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' çocuklarla buluştu
Son dakika haber | Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' çocuklarla buluştu
Son dakika haber | Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' çocuklarla buluştu
Son dakika haber | Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' çocuklarla buluştu
Son dakika haber | Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' çocuklarla buluştu

Kartal Belediyesi, Ayşe Gül, oyunlar, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber | Çizgi kitap kahramanı 'Şakrak' çocuklarla buluştu - Son Dakika


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