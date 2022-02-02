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Son dakika haber... İtalyan sinema aktrisi Monica Vitti hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... İtalyan sinema aktrisi Monica Vitti hayatını kaybetti

02.02.2022 16:45
Son dakika haber... İtalyan sinema aktrisi Monica Vitti hayatını kaybetti

Son dakika haberler... İtalyan sinemasının ünlü aktrisi Monica Vitti, 90 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan sinemasının ünlü aktrisi Monica Vitti, 90 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Eski Roma Belediye Başkanı Walter Veltroni, "İtalya'nın sinema ikonu" ve "İtalyan sinemasının kraliçesi" olarak tanımlanan Vitti'nin bugün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Aralarında Venedik Film Festivali'nden kariyer ödülü olmak üzere 14 ödülü bulunan Vitti'nin 20 yılı aşkın süredir film çekmediği ve alzaymır hastası olduğu belirtildi.

Gerçek adı Maria Luisa Ceciarelli olan ve pek çok filmde oynayan Vitti, 1960 yılındaki "The Adventure" filmiyle uluslararası üne kavuşmuştu.

Vitti, tiyatroya ilgisini ve yeteneklerini, İkinci Dünya Savaşı yıllarında bombalardan sakınmak için sığınaklara indiklerinde kardeşiyle beraber, etrafındakilere yaptıkları kukla şovları sırasında keşfettiğini anlatmıştı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Vitti'nin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Draghi, yayımladığı taziye mesajında, olağanüstü yetenekli bir aktris olarak tanımladığı Vitti'nin, nesiller boyu İtalyanların gönlünü fethettiğini kaydetti.

Kültür Bakanı Dario Franceschini de "Güle güle Monica Vitti, güle güle İtalyan sinemasının kraliçesi. Bugün gerçekten üzücü bir gün, büyük bir sanatçıyı, büyük bir İtalyan'ı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Ünlü İtalyan aktris Sophia Loren de Vitti'nin kaybından dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

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Venedik Film Festivali, Monica Vitti, İtalyan, İtalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... İtalyan sinema aktrisi Monica Vitti hayatını kaybetti - Son Dakika


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