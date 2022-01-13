Son dakika haberleri: Midyat'ta "Kumbaralar açılıyor, çocuklar kitaplarla buluşuyor" kitap fuarı açıldı - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesinde kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle, "Kumbaralar açılıyor, çocuklar kitaplarla buluşuyor" isimli kitap fuarı açıldı.

Midyat Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen fuarın açılışına Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve öğrenciler katıldı.

İlçe merkezindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler bir ay önce kendilerine dağıtılan kumbarada biriktirdikleri para ile kitap satın almak için fuara geldi.

Kaymakam Solmaz, Midyat belediyesinin ilkini organize ettiği kitap fuarının ardından, kaymakamlık ve belediye ile yeni bir kitap fuarının açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle öğrencilerin kitap okuma noktasındaki duyarlılığını artırmak, kitaplara ulaşımlarını kolaylaştırmak için bu tür organizasyonların devamını sağlamaya gayret edeceklerini belirten Solmaz, amacın kitabın önemini vurgulamak, kitap ile olan diyaloğu ve ilişkiyi artırmak olduğunu belirtti.

Solmaz, ilçede kitaba olan ilginin yüksek olduğunu dile getirerek, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.

Fuarın ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin de, fuara katılan çocuklara kitap hediye etti.

Ayrıca okullara dağıtılmak üzere kitap satın aldı.

Fuarda 18 yayınevine ait 4 bin 500 kitap bulunuyor.