Son dakika haberi: Esenyurt'ta çocuklar tiyatro eğitimi ile hem öğreniyor hem sosyalleşiyor - Son Dakika

Esenyurt'ta çocuklar tiyatro eğitimi ile hem öğreniyor hem sosyalleşiyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, ilçedeki çocuklara tiyatro kursu vermeye devam ediyor. Verilen kurslarla çocukların fiziksel gelişimlerine yardımcı olunurken bir yandan da çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri sağlanıyor.

Esenyurt Belediyesi, kültür merkezlerinde Esenyurtlu çocuklara tiyatro eğitimi vermeye devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen kursta çocuklara; fiziksel olarak aktif olmayı, sosyal hayatlarında katılımcı olmayı ve beden dilini kullanmayı öğretiyor. Bu eğitimlerle birlikte öz güvenlerinin arttığını ifade eden çocuklar, derslerin ardından hem kendilerini daha iyi ifade ettiklerini hem de daha mutlu olduklarını söyledi.

"Tiyatro varsa umut vardır"

Çınar Kültür Merkezi'ndeki Drama Eğitmeni Ozan Ali Doğu Arat, önceliklerinin çocukların öz güven kazanması olduğunu dile getirdi. Arat, "Biz insanı, insana, insanla ve insanca anlatmayı hedefleyen bir tiyatro ekibiyiz. Esenyurt Belediyesi olarak 12 kültür merkezimizde ders vermekteyiz. Öğrenci sayımız 700'ü aşmış durumda. Önceliklerimiz, çocukların kendi yeteneklerinin farkına varmaları ve bu yeteneklerinin geliştirilmesi. Hedefimiz, öz güvenli bir toplumun olması ve bunun için de tüm hocalarla beraber elimizden geleni yapıyoruz. Tiyatro varsa umut vardır" şeklinde konuştu.