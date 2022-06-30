Son dakika haberleri | 13 yaşındaki Türk piyanist, Avusturya'nın iki önemli müzik okulunu kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | 13 yaşındaki Türk piyanist, Avusturya'nın iki önemli müzik okulunu kazandı

30.06.2022 16:19
Son dakika haberleri | 13 yaşındaki Türk piyanist, Avusturya'nın iki önemli müzik okulunu kazandı

Son dakika haberleri... Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı derecelerle Türkiye'yi gururlandıran genç yetenek piyanist İlyun Bürkev, dünya çapında katılımın olduğu Salzburg Mozarteum Üniversitesi Hazırlık sınavında birinci oldu.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandığı derecelerle Türkiye'yi gururlandıran genç yetenek piyanist İlyun Bürkev, dünya çapında katılımın olduğu Salzburg Mozarteum Üniversitesi Hazırlık sınavında birinci oldu. Bürkev, aynı zamanda dünyaca ünlü piyanist Profesör Pavel Gigilov'un da kariyerindeki ilk hazırlık öğrencisi olurken Avusturya'nın bir diğer prestijli müzik okulu olan Musik Gymnasium'a da kabul edildi.

Dünyanın dört bir yanından birçok öğrencinin başvurduğu, sadece 13 kişinin sınava davet edildiği giriş sınavını kazanan iki kişiden biri olan İlyun Bürkev piyano, solfej, teori ve Almanca sınavlarını geçerek büyük bir başarı ile Salzburg Mozarteum Üniversitesi Pre College'a (Hazırlık) birincilikle kabul edildi. Mozarteum Ünversitesi'nin yanında önemli bir müzik akademisi olan Musik Gymnasium okuluna da yüksek başarıyla kabul edilen İlyun Bürkev, her iki okulda da eğitim hayatına Eylül ayı itibariyle başlayacak.  Bürkev'in başarısının bir diğer önemli özelliği ise dünyaca tanınan piyanonun en önemli hocalarından biri olan Prof. Pavel Gililov'un akademik kariyerinde ilk hazırlık öğrencisi oldu.

GÜLSİN ONAY'IN VELİAHTI

Gülsin Onay'ın veliahttı olarak gördüğü Bürkev'in yetişmesinde dünya sahnelerinin ve Türkiye'nin önemli isimleri Gülsin Onay, Prof. Burcu Aktaş Urgun, Prof. Gereon Kleiner'ın ve Nail Yavuzoğlu'nun katkıları var.

ULUSAL VE ULUSLARARASI BAŞARILARI

İlyun Bürkev, 2017 yılında Hisar Okulu Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülü, 2018 yılında Hırvatistan'ın Varazdin şehrinde düzenlenen Jurica Murai International Piano Competition B kategorisinde en yüksek puanla birincilik ödülü, Temmuz 2018 tarihinde Paris'te düzenlenen International Piano Competition'da üçüncülük ödülü, Nisan 2019 tarihinde Adana'da düzenlenen Rhapsody International Piano Competition'da üçüncülük ödülü, Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da Pera International Piano Competition' da birincilik ödülü, Temmuz 2019 tarininde İspanya'nın Granada şehrinde 9.Maria Herrero Internatıonal Piano Competition'da birincilik ve aynı yarışmada Special Prize For Musicality ödüllerini kazandı.

Bürkev ayrıca, 25 Ekim 2019 tarihinde açılışını İdil Biret ile Fazıl Say'ın gerçekleştirdiği Adana Çukurova Devlet Senfoni konserlerinde yer alarak, ilk konserini verdi. Mayıs 2021 tarihinde TOVAK'ın düzenlediği Uluslararası Chopin Piyano Yarışması'nda hem 1'incilik hem en iyi Chopin Performans Ödülü, hem de en iyi Ulusal Besteci ödülü, Aralık 2021 tarihinde CAKA 2021 Müzik Yarışması'nda hem 1'incilik, hem de CAKA büyük ödül sahibi oldu 10 Ocak'ta düzenlenen Türkiye'nin seçkin kurumları ve markalarının katıldığı Değerler Zirvesi ödül töreninde ise "sanata ilham veren genç yetenek ödülüne" layık görüldü. Bu özel günde ödül almamın yanı sıra Beethoven ve Chopin eserlerini çaldı.


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Kaynak: DHA

Avusturya, Salzburg, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri | 13 yaşındaki Türk piyanist, Avusturya'nın iki önemli müzik okulunu kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | 13 yaşındaki Türk piyanist, Avusturya'nın iki önemli müzik okulunu kazandı - Son Dakika
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