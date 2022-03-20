Son dakika haberleri... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şehitlerin ismi sokaklara verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şehitlerin ismi sokaklara verildi

20.03.2022 15:13
Son dakika haberleri... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şehitlerin ismi sokaklara verildi

Son dakika habere göre Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi, terör saldırılarında şehit olan 5 güvenlik görevlisinin ismini ilçedeki sokaklara verdi.

Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi, terör saldırılarında şehit olan 5 güvenlik görevlisinin ismini ilçedeki sokaklara verdi.

Belediye meclisinin aldığı kararla, terör saldırılarında hayatlarını kaybeden, ilçe nüfusuna kayıtlı polis ve askerlerin isimleri sokaklara verilmeye başlandı.

Bu kapsamda, 1993 yılında Diyarbakır'da şehit düşen polis memuru Hasan Cevahir Çelik, 2012 yılında Tunceli'de şehit düşen Uzman Onbaşı Uğur Saka, 2016 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen Jandarma Astsubay İbrahim Tıraş, 2019 yılında Mardin'in Derik ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Önek ile 2020 yılında İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in isimlerinin bulunduğu tabelalar, ilgili sokaklara asıldı.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, gazetecilere, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Canlarını vatan için bayrak için feda ettiler. İlçemizde bugüne kadar 17 şehidimiz var. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehitlerimizin isminin yaşatılması için büyük çaba sarf ediyoruz. Kısa süre içinde şehitlerimizin birçoğunun isimlerini sokak ve caddelerimize verdik. Ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun." dedi.???????

Şehit annesi gözyaşı döktü

Şehit Uzman Çavuş Muhammet Önek'in ismi, ailesinin oturduğu Yeni Mahalle'deki sokağa verildi.

Durumu öğrenen anne Pakize Önek, gözyaşı dökerek, "Askerimiz, polisimiz daima bizleri arayıp soruyorlar. Allah devletimizden razı olsun. Kaymakam, belediye başkanı ve askeri yetkililer her zaman yanımızdalar. Allah hepsinden razı olsun, çok mutlu oldum." dedi.

Baba Ökkeş Önek de emeği geçenlere teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını ifade etti.

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Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde şehitlerin ismi sokaklara verildi - Son Dakika


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