Üye Girişi
Son dakika haberleri: Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verecek - Son Dakika

Son dakika haberleri: Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verecek

17.02.2022 15:07
Son dakika haberleri: Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verecek

Son dakika haber... Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Yerelden Evrensele" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Yerelden Evrensele" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, anlatımlı konser 19 Şubat saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Orkestra şefliğini Rüstem Rahmedov, koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Volkan Ersoy'un yapacağı konserin rejisör yardımcılığını MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer üstlenecek.

Anlatıcılığını Tolga Erden'in yapacağı konserde, solist Saliha Aktaş, Özlem Pamuk, Bülent Bezdüz, Mehmet Erkoç ve Hasan Berk sahne alacak.

MDOB orkestrası ile opera ve bale sanatçılarının da sahneye çıkacağı etkinlikte türkü ve aryalar seslendirilecek.

YORUMLAR
500

Konser, Mersin, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri: Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Yerelden Evrensele' konseri verecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:51 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in bahanesi: Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm
15:46 Süleyman Soylu: Herhangi bir saldırıda milyonlarca göç dalgası yayılabilir
15:45 Muslera'nın gelişi Galatasaray'da bayram havası yarattı! Taraftarlar sevince boğuldu
15:34 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Tahir'in büyük sırrını öğrenen Cemre ne yapacak?
15:30 Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 109,7 milyar dolar oldu
15:16 Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! Soylu: Yakalanması kolay olmadı!
15:13 Aldatıldığı söylenen Makbule Nisa ile pozunu paylaştı!
15:02 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Cana ve Sedat'ı birlikte gören Nalan ne yapacak?
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
14:53 Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılacak! İki dev kulüp peşinde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 16:00:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement