Son dakika haberleri! "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeselinin tanıtımı yapılacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri! "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeselinin tanıtımı yapılacak

22.02.2022 16:24
Son dakika haberleri! "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeselinin tanıtımı yapılacak

Son dakika haberlerine göre Diyanet TV tarafından hazırlanan "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeselinin tanıtım programı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla yarın saat 20.00'de yapılacak.

Diyanet TV tarafından hazırlanan "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeselinin tanıtım programı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla yarın saat 20.00'de yapılacak.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek tanıtım programı, aynı zamanda Diyanet TV ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak.

Kudüs'teki tarihi ve kutsal mekanların anlatıldığı belgesel, Filistin ve Türkiye'den 15 kişilik belgesel ekibi tarafından 30 günde tamamlandı.

Kudüs çalışmaları yürüten uzman ve akademisyenlerin görüşlerinin de yer aldığı belgesel, 26 dakikalık 16 bölümden oluşuyor.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Belgesel, Kudüs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! 'Peygamberler Şehri Kudüs' belgeselinin tanıtımı yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeselinin tanıtımı yapılacak - Son Dakika
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