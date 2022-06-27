Son dakika haberleri: Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde film festivali düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde film festivali düzenlendi

27.06.2022 11:41
Son dakika haberleri: Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde film festivali düzenlendi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Geçen yıl 11 Ağustos'ta Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle ertelenen 1. Ayancık Film Festivali bu sene 23- 26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Geçen yıl 11 Ağustos'ta Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle ertelenen 1. Ayancık Film Festivali bu sene 23- 26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, Nirengi Kültür Sanat Derneği ve Ayancık Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen festival gala gecesi ile sona erdi.

Afrikali Ali ve Özgür Özgülgün'ün sunuculuğunda gerçekleşen ödül törenine, oyuncu Cansu Fırıncı, yönetmen Tufan Taştan, yapımcı Oğuz Sözen, yönetmen Hakan Yusufoğulları, oyuncu Yağmur Ün ve Merve Kansu katıldı.

Festivalde "Ulusal Kısa Kurmaca" kategorisine 147 film, "Ulusal Belgesel" dalına 115 film olmak üzere toplamda 262 yapım başvuruda bulundu.

Festivalde En İyi Kurmaca Film "Larva", En İyi Belgesel Film "Hayde Bre Pehlivan" seçilirken, Kurmaca Jüri Özel Ödülünü "Babamın Öldüğü Gün", Belgesel Jüri Özel Ödülünü "Büyülü Fener Bekçileri", Kurmaca Mansiyonu "Yara", Belgesel Mansiyonu "Goca Yörüğün Tohumları" ve Ayancık Özel Ödülünü "Altı Üstü Deniz" filmleri aldı.

Ayancık Film Festivali'nde "En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film"e ve "En İyi Ulusal Belgesel Film"e toplamda 15 bin lira takdim edildi.

Festivalde, yönetmen, sinema oyuncuları, yapımcı ve sinema eleştirmenlerinin katılımıyla yarışma filmlerinin gösterimi, özel gösterimler, çeşitli atölye çalışmaları, söyleşi ve etkinlikler de yapıldı.

Direktörlüğünü İzzet Arslan'ın üstlendiğin festivalin onursal başkanlığını Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya yaptı.

Festivalin danışma kurulu üyeliğini ise yapımcı, yönetmen ve yazar Neşe Sarısoy Karatay ve CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can üstlendi.

Festival boyunca finalist filmler ilçenin çeşitli salonlarında gösterildi.

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Kaynak: AA

Film Festivali, Ayancık, Sinop, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri: Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde film festivali düzenlendi - Son Dakika

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