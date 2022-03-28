Son Dakika | Hatay'da ölü deniz kaplumbağası bulundu - Son Dakika
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Son Dakika | Hatay'da ölü deniz kaplumbağası bulundu

28.03.2022 16:27
Son Dakika | Hatay'da ölü deniz kaplumbağası bulundu

Son dakika kültür sanat haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Çevlik sahilinde, kumsalda hareketsiz duran deniz kaplumbağası olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, deniz kaplumbağasının öldüğünü belirledi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, gazetecilere, kaplumbağanın tekne çarpması sonucu ölmüş olabileceğini söyledi.

Bu türlerin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu belirten Atik, korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son Dakika | Hatay'da ölü deniz kaplumbağası bulundu - Son Dakika


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