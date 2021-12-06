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Son dakika kültür sanat: Türk ve İranlı çocuklar Başkentte buluştu, oyunlarla kaynaştı - Son Dakika

Son dakika kültür sanat: Türk ve İranlı çocuklar Başkentte buluştu, oyunlarla kaynaştı

06.12.2021 18:52

Son dakika habere göre - Türk ve İranlı çocuklar Başkentte buluştu, oyunlarla kaynaştı Türk ve İranlı çocuklar Ankara'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde buluştu.

- Türk ve İranlı çocuklar Başkentte buluştu, oyunlarla kaynaştı

ANKARA - Türk ve İranlı çocuklar Ankara'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde buluştu. Çocuklar hem oyunlar oynadı hem resim yaptı, hem de birbiriyle kaynaştı.

Keçiören Belediyesi ile İran Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte Türk ve İranlı çocuklar Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi bünyesinde buluştu. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe birçok çocuk ve aile katıldı. Çocuklar resim yaptı, kitap okudu, çeşitli oyunlar oynadı. Eğlenen çocuklar aynı zamanda İran kültürünü tanıdı, İran oyunları oynadı.

"Kültürel alanda en önemli ve etkili faaliyet çocuklardır"

İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Mahmut Sıtkızade, etkinlik hakkında düşüncelerini paylaştı. Kültürel açıdan çocukların en önemli ve etkili faaliyet olduğunu ifade eden Sıtkızade, "İranlı ve Türk çocukların kaynaşıp birbiriyle buluşması ve tanışması amacıyla Keçiören Belediyesi'ne başvuruda bulunduk. Şimdi bu programı gerçekleştirdik. Çocuklar küçükken birbiriyle tanışsın ve barış amaçlı, kardeşlik, dostluk amaçlı olarak kaynaşsınlar, tanışsınlar birbiriyle gerçekleri öğrensinler. İleriye yönelik barış ve dostluk içerisinde yaşasınlar" dedi.

Etkinliğe kızını getiren Züleyha Gülbaş ise çok sevindiklerini, etkinliğin çok güzel olduğunu söyledi. Gülbaş, "Tam olarak haberimiz yoktu etkinlikten, burada öğrendik. Ama çok sevindik çocukların da haberi yoktu burada olduğundan. Çocukları bu yaşta böyle şeylere aşılamak çok güzel bir şey. İnşallah devam eder. Biz böyle bir etkinliğe ilk defa katıldık. Kaynaştırma gibi oldu gayet güzel. Çünkü okulda hoşlarına gitmeyen durumlar oluyordu sevmiyorlardı. Belki böyle daha ılımlı bakarlar" diye konuştu.

Son dakika kültür sanat: Türk ve İranlı çocuklar Başkentte buluştu, oyunlarla kaynaştı
Son dakika kültür sanat: Türk ve İranlı çocuklar Başkentte buluştu, oyunlarla kaynaştı
Son dakika kültür sanat: Türk ve İranlı çocuklar Başkentte buluştu, oyunlarla kaynaştı
Son dakika kültür sanat: Türk ve İranlı çocuklar Başkentte buluştu, oyunlarla kaynaştı

Yunus Emre, oyunlar, Ankara, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: Türk ve İranlı çocuklar Başkentte buluştu, oyunlarla kaynaştı - Son Dakika


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