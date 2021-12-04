Son dakika... Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem'li Amedeus'a yoğun ilgi

Son dakika habere göre "Amadeus" oyununda Mozart'ı Okan Bayülgen, rakibi Antonio Salieri'yi ise Selçuk Yöntem canlandırıyor.

"Amadeus" oyununda Mozart'ı Okan Bayülgen, rakibi Antonio Salieri'yi ise Selçuk Yöntem canlandırıyor. Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Costanze) paylaşıyor… Kalabalık oyuncu kadrosu, 14 kişilik koro ve 11 kişilik canlı orkestradan oluşan 45 kişilik dev kadrosuyla sezonun en ses getirecek prodüksiyonlarından biri olarak gösterilen "Amadeus", 18'inci yüzyılda Kalabalık oyuncu kadrosu, 14 kişilik koro ve 11 kişilik canlı orkestradan oluşan 45 kişilik dev kadrosuyla sezonun en ses getirecek prodüksiyonlarından biri olarak gösterilen "Amadeus", 18'inci yüzyılda Viyana 'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor. Amadeus, Aralık ayında da Zorlu PSM'de tiyatro severlerle buluşuyor. Etkinliğe katılım için girişte HES uygulaması üzerinden aşı kartı gösterilmesi veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunuyor.



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