Son dakika! Şanlıurfa'da Çanakkale Şehitleri anısına bayrak dağıtıldı - Son Dakika
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Son dakika! Şanlıurfa'da Çanakkale Şehitleri anısına bayrak dağıtıldı

18.03.2022 15:37

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da Çanakkale Şehitleri anısına bayrak dağıtıldıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla vatandaşlara bayrak dağıttı.

Şanlıurfa'da Çanakkale Şehitleri anısına bayrak dağıtıldı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla vatandaşlara bayrak dağıttı.

Haliliye Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı. Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi dolayısıyla ilçenin dört bir yanında Türk bayrağı hediye edildi. Esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtan ekipler, tüm vatandaşları ev ve iş yerlerini Türk bayrağı ile donatmaya davet etti. Bu önemli günde Türk bayrağı alan vatandaşlar, Haliliye Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini ileti.

Öte yandan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. "Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber" sözleriyle paylaşılan videoda Başkan Canpolat, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Son dakika! Şanlıurfa'da Çanakkale Şehitleri anısına bayrak dağıtıldı
Son dakika! Şanlıurfa'da Çanakkale Şehitleri anısına bayrak dağıtıldı
Son dakika! Şanlıurfa'da Çanakkale Şehitleri anısına bayrak dağıtıldı

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Çanakkale Zaferi, Şanlıurfa, Çanakkale, Haliliye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika! Şanlıurfa'da Çanakkale Şehitleri anısına bayrak dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Şanlıurfa'da Çanakkale Şehitleri anısına bayrak dağıtıldı - Son Dakika
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