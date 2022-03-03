Son dakika kültür sanat: ŞANLIURFA - Şehit polis memuru Ali Öztürk adına kütüphane açıldı - Son Dakika
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Son dakika kültür sanat: ŞANLIURFA - Şehit polis memuru Ali Öztürk adına kütüphane açıldı

03.03.2022 15:06

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Ali Öztürk adına kütüphane açıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Ali Öztürk adına kütüphane açıldı.

Terör örgütü PKK mensuplarınca 2015 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehit edilen Öztürk adına bir süre önce isminin verildiği Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi'nde kütüphane oluşturuldu. Kütüphane, okulda düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, törende yaptığı konuşmada, emanet köşesine baktığında Ali Öztürk'ün öğrenciliğinden beri şehadeti aramakta olduğunu gördüğünü söyledi.

Öztürk'e Allah'tan rahmet dileyen Erin, şehidin isminin bu okul ve kütüphanede yaşatılmaya devam edeceğini belirterek, "Ali şehidimizle birlikte tüm şehitlerimizi yüreğimizde hissederek yaşamak durumundayız. Kütüphanemizin de çocuklarımıza ve istifade edecek olanlara hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Babamla gurur duyuyorum"

Şehit polisin oğlu Ali Burak Öztürk, babasıyla gurur duyduğunu belirterek, "Babamın ismiyle kütüphane açılmasından mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şehidin kızı Ela Tuğçe Öztürk ise babasının vatan savunması sırasında şehit olduğunu hatırlatarak, "Babamla gurur duyuyorum. Babamın isminin verildiği okulda yine ismine kütüphane yapıldı. Biz de açılışına katılarak kütüphaneyi gezdik. Kütüphanede çok güzel kitaplar vardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Erin, şehidin annesi Havva Öztürk'ün elini öperek plaket verdi. Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı da şehidin eşi Semra Öztürk'e plaket takdim etti.

Kütüphanenin açılışına, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Siverek Belediye Başkan Vekili İbrahim Hakkı Korkmazoğlu ile şehit polisin ailesi ve yakınları katıldı.

Son dakika kültür sanat: ŞANLIURFA - Şehit polis memuru Ali Öztürk adına kütüphane açıldı
Son dakika kültür sanat: ŞANLIURFA - Şehit polis memuru Ali Öztürk adına kütüphane açıldı
Son dakika kültür sanat: ŞANLIURFA - Şehit polis memuru Ali Öztürk adına kütüphane açıldı
Son dakika kültür sanat: ŞANLIURFA - Şehit polis memuru Ali Öztürk adına kütüphane açıldı
Son dakika kültür sanat: ŞANLIURFA - Şehit polis memuru Ali Öztürk adına kütüphane açıldı
Son dakika kültür sanat: ŞANLIURFA - Şehit polis memuru Ali Öztürk adına kütüphane açıldı
Son dakika kültür sanat: ŞANLIURFA - Şehit polis memuru Ali Öztürk adına kütüphane açıldı
Son dakika kültür sanat: ŞANLIURFA - Şehit polis memuru Ali Öztürk adına kütüphane açıldı

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Polis Memuru, Ali Öztürk, Şanlıurfa, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: ŞANLIURFA - Şehit polis memuru Ali Öztürk adına kütüphane açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika kültür sanat: ŞANLIURFA - Şehit polis memuru Ali Öztürk adına kütüphane açıldı - Son Dakika
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