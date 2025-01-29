Son Saraç Ustası: Veysel Karagöz - Son Dakika
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Kültür Sanat

Son Saraç Ustası: Veysel Karagöz

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59 yıllık saraç ustası Veysel Karagöz, dizi setleri ve cirit sporcuları için üretim yapıyor.

29.01.2025 12:23
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Son saraç ustası, artık dizi setleri için üretim yapıyor

SİVAS - Sivas'ta 59 yıldır saraç ustalığı yapan Veysel Karagöz, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini son temsilcisi. 7 yaşından bu yana mesleğini severek devam ettirirken artık film setleri ve cirit sporcuları için üretim yapıyor.

Sivas'ta dedesinden ve babasından öğrenerek 7 yaşında başladığı saraçcılık mesleğini son temsilcisi olan Veysel Karagöz (66), unutulmaya yüz tutmuş mesleğini devam ettirmeye çalışıyor. Dükkanında beslediği muhabbet kuşları ile çalışmaya devam eden Karagöz, atlar için kullanılan alet edevatları imalatını ve tamiratını yapıyor. Mesleğini ilk gün ki hevesle hala severek icra eden Karagöz, 59 yıldır devam ettirdiği meslek hayatımda şimdilerde ağırlıklı olarak cirit sporcularına ve sinema sektörüne hizmet ediyor. Tarihi filim ve dizilerde kullanılan at eyerleri ve malzemelerinin imalatını gerçekleştiren Karagöz, insanların artık evlerinde dekor olarak koymak için at malzemelerini almaya başladıklarını söyledi.

"Arabalar ve traktörler çıkınca at arabaları azaldı"

70'li yıllarda araba ve traktörlerin çıkması ile birlikte atların ve at arabalarının sayısının azaldığını belirten Karagöz "59 yıldır bu işi yapıyorum, 7 yaşında mesleğe başladım. Dededen babaya, babadan oğula kalma bir meslektir. Bende 3. kuşak olarak devam ettiriyorum. 7 yaşından 18 yaşına kadar çıraklık yaptım. 18 Yaşında da usta oldum ve kendi işimin başına geçtim. Şimdi ise dede mesleğini devam ettirmek için çabalıyoruz. Eskiden çiftçiler tarlalarını atlarla sürerlerdi. Atların kullandığı takımlara, alet edevatlara saraç denir. Bu aletleri üreten ve tamir edenlere ise saraç ustalarıdır. Eskiden arabalar yoktu. İnsanlar taşınacakları zaman bile eşyalarını at arabalarıyla taşırlardı. 70'li yıllarda arabalar ve köylerde traktörler çıkmaya başlayınca atlar ve at arabaları azaldı. Haliyle bizim işimizde azaldı. Çırak yetişmiyor çünkü eskisi gibi yapacak iş yok. Ben emekliyim ve emekli maaşım ve buradan kazandığım kadarıyla ancak geçimimi sağlayabiliyorum. Şimdi sadece bu iş ile artık geçim sağlamak çok zorlaştı" şeklinde konuştu.

"İşimi sevmesem yapmam"

İşini ilk gün ki hevesle yaptığını belirten Karagöz, "Atların kullandığı bir eyeri yaklaşık 3 günde tamamlıyorum. Ben bu işi sevmesem yapmam işimi ilk gün ki hevesle severek yapıyorum. Bu işi bırakamam, ölene kadar bu işi yapacağım. Eskiden birçok hayvanımız vardı, bende o zamandan gelen hayvan sevgisiyle beraber dükkanımda muhabbet kuşu besliyorum. Sabah kendi karnımı doyurmadan onların karnını doyurup işime öyle başlıyorum. İstanbul'da çekilen tarihi filmlerin, dizilerin setlerine de buradan at biniciliğinde kullanılan eyer gibi malzemeler gönderdim. Artık zevk amaçlı at besleyenler ve cirit sporu yapanların at malzemelerini yapıp tamir ediyoruz. Bu sektörlerin iş manasında bize faydası oluyor. Bizim elimizde bulunan eski kullanılmış at malzemelerini ve bize özel olarak küçük maketler şeklinde at malzemeleri yaptırıp dekor amaçlı, hobi olarak alanlar evlerine asanlar var" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Son Saraç Ustası: Veysel Karagöz - Son Dakika

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