Hilal Evleri Yöresel Lezzetler ve El Emeği Ürünleri Sergisi kapılarını açtı - Son Dakika
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Hilal Evleri Yöresel Lezzetler ve El Emeği Ürünleri Sergisi kapılarını açtı

Hilal Evleri Yöresel Lezzetler ve El Emeği Ürünleri Sergisi kapılarını açtı
19.06.2026 16:39  Güncelleme: 16:40
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Sorgun Belediyesi Hilal Evleri tarafından düzenlenen Yöresel Lezzetler ve El Emeği Ürünleri Sergisi törenle açıldı. Sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el işi ürünler ve yöresel lezzetler vatandaşlara sunuldu. Açılışta 'En Güzel Yaprak Sarması Yarışması' da düzenlendi.

YOZGAT (İHA) – Sorgun Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hilal Evleri tarafından hazırlanan Yöresel Lezzetler ve El Emeği Ürünleri Sergisi törenle açıldı. Programda, kursiyerlerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı el işi ürünler ve yöresel lezzetler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin ev sahipliğinde Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış programına ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sergi alanındaki stantlarda kursiyerler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi. El sanatlarından yöresel lezzetlere kadar birçok eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Serginin ilk gününde düzenlenen 'En Güzel Yaprak Sarması Yarışması' ise programa ayrı bir renk kattı. Sorgunlu kadınların katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada birbirinden lezzetli yaprak sarmaları jüri üyeleri tarafından değerlendirilirken, yarışma sonunda Hamide Gülmez birinci, Naciye Elibol ikinci ve Tuğba Aydoğdu üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci tarafından takdim edildi.

Serginin açılışında konuşan Sorgun Belediye Başkan Ekinci, Hilal Evleri'nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hilal Evlerimizde kursiyerlerimizin yıl boyunca ortaya koyduğu emekleri hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada sergilenen her ürün alın terinin, emeğin ve üretkenliğin bir yansımasıdır. Aynı zamanda yöresel lezzetlerimizi ve kültürel değerlerimizi yaşatarak gelecek nesillere aktarmaya katkı sağlıyoruz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm kursiyerlerimize, eğitmenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sergimize ilgi gösteren tüm hemşehrilerimizi de kutluyor, sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum."

Başkan Ekinci, Hilal Evleri'nin kadınların sosyal hayata katılımına, üretime ve meslek edinmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek, belediye olarak bu tür faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Hilal Evleri Yöresel Lezzetler ve El Emeği Ürünleri Sergisi, 26 Haziran tarihine kadar Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hilal Evleri Yöresel Lezzetler ve El Emeği Ürünleri Sergisi kapılarını açtı - Son Dakika

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