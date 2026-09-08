Strabon'un 'Yanık Ülke'sini anlatan 'Mühürlü Topraklar' filminin çekimleri Kula'da başladı - Son Dakika
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Strabon'un 'Yanık Ülke'sini anlatan 'Mühürlü Topraklar' filminin çekimleri Kula'da başladı

Strabon\'un \'Yanık Ülke\'sini anlatan \'Mühürlü Topraklar\' filminin çekimleri Kula\'da başladı
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin hazırladığı 'Mühürlü Topraklar' belgeselinin çekimlerine Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda başlandı.

Antik çağ tarihçisi Strabon'un "Yanık Ülke" (Katakekaumene) olarak tanımladığı bölgenin jeolojik, tarihi ve arkeolojik zenginliklerini konu alan "Mühürlü Topraklar" belgeselinin Manisa'nın Kula ilçesindeki çekimleri tamamlandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı çevresinde çekilen belgeselin yönetmenliğini üniversitenin Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran üstleniyor.

Akademisyen ve öğrencilerin teknik ve oyuncu kadrolarında görev aldığı, volkan-insan ilişkisi ile tarihsel gelişimini anlatan belgeselin galasının Kula Divlit Volkanik Parkı'nda yapılması planlanıyor.

Yönetmen Demirkıran AA muhabirine, çekimlerin yaklaşık 1 hafta süreceğini belirtti.

Antik çağ tarihçisi Strabon'un izinden gittiklerini anlatan Demirkıran, şöyle konuştu:

"Strabon'un adını koyduğu Katakekaumene yani Yanık Ülke bölgesi kayıtlarından yola çıkarak hikayemizi oluşturduk. Bu filmde, Katakekaumene olarak adlandırılan Kula ve Salihli arasındaki geniş bölgedeki arkeolojik ve jeolojik hikayeyi anlatmak istiyoruz. Bunu da seyircinin rahat anlayabileceği, teknik terimlere boğulmamış, hikayeleştirilmiş bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Çekimleri, Kula'daki jeoparktan başlayarak Salihli, Sardes, Adala Kanyonu'nda yapacağız."

Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk İslam Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ersoy, bulundukları coğrafyanın verimli olduğunu, volkanik patlamalara rağmen yaşamın sürdüğünü anlattı.

Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serdar Vardar ise "Strabon'dan günümüze doğal çevrede meydana gelen değişimleri, hem antik kaynaklardan arkeolojik yönüyle hem de doğal kayıtlardan çevre değişimlerini ortaya koyacak şekilde iki eksende ele aldığımız bir çalışma yapılıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Strabon'un 'Yanık Ülke'sini anlatan 'Mühürlü Topraklar' filminin çekimleri Kula'da başladı - Son Dakika

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