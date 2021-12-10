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Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Şileliler ile buluştu - Son Dakika

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Şileliler ile buluştu

10.12.2021 09:58

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Şileliler ile buluştuİSTANBUL Şile Belediyesi, Geleneksel Türk Tiyatrosunun sevilen oyunlarından, Süheyl ve Behzat Uygur'un oynadığı Süt Kardeşler oyununu Şile Kültür Merkezinde tiyatroseverler ile buluşturdu.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Şileliler ile buluştu

İSTANBUL Şile Belediyesi, Geleneksel Türk Tiyatrosunun sevilen oyunlarından, Süheyl ve Behzat Uygur'un oynadığı Süt Kardeşler oyununu Şile Kültür Merkezinde tiyatroseverler ile buluşturdu. Dekor ve kostümleri ile izleyenleri geçmiş yıllara götüren oyun, seyircileri adeta kırdı geçirdi.

Süheyl ve Behzat Uygur'un sahne aldığı tiyatro oyunu 'Süt Kardeşler' Şile Belediyesi'nin destekleriyle Şile Kültür Merkezinde sergilendi. Türk tiyatrosunun öncülerinden Nejat Uygur tarafından sahneye uyarlanan 'Süt Kardeşler' oyunu, Süheyl ve Behzat Uygur'un performansıyla izleyici karşısına çıktı. Türk Tiyatrosundan örnekler sunan oyunda, oyuncuların ve sahnedeki dekorlar ve kostümler oyunu izleyenleri geçmiş yıllara götürdü. Şileli tiyatro severlerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunu büyük alkış topladı.

Pandemi sonrası vatandaşlar tiyatro ile rahatladı

Uzun süren pandemi dönemiyle birlikte bunalan vatandaşlar pandeminin etkisini kırmasıyla birlikte sosyal ve sanatsal etkinliklere katılım gösteriyor. Şile Belediyesi tarafından düzenlenen ve rağbet gören tiyatro etkinliğine katılan vatandaşlar, pandemi sonrası bu tarz etkinliklerin kendilerine çok iyi geldiğini ifade etti.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da tiyatro oyununu izleyenler arasında yer aldı. Oyunun ardından sahneye çıkan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Uygur kardeşlere gecenin anısına hediye takdiminde bulundu.

"Bu tür etkinlikleri ve programları yapmaya devam edeceğiz"

Tiyatro oyununu izleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "İlgiyi bu şekilde yoğun görünce biz de çok mutlu olduk. Vatandaşlarımız uzun bir süre pandeminin etkisiyle evlerinde kalmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla bugün de gördük ki biz de özlemişiz, onlar da özlemişler, sanatçılarımız da özlemişler. Böylesine yoğun bir ilgi bu programların devamı noktasında bizi de heyecanlandırdı. Biz de Şile Belediyesi olarak gerek çocuklarımız için gerek yetişkinler için bu tür etkinlikleri ve programları yapmaya devam edeceğiz." dedi

"Bizlere çok güzel bir akşam geçirttiler"

Etkinlikten çok memnun olduğunu ifade eden Sezer Akbaba, "Çok güzel bir akşam geçirdik. Bu organizasyona katkısı bulunan Şile Belediyesi Başkanımıza ve belediyede çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Son derece keyifli bir akşam yaşadık. Oyuncu ekibine son derece teşekkür ediyoruz. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler zaten belli bir kalitenin üstündeler. Bizlere çok güzel bir akşam geçirttiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah tekrardan kısa sürede bekliyoruz. Bu sıkıntılı günlerde bize hakikaten bir değişik bir akşam yaşattılar" şeklinde konuştu.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Şileliler ile buluştu
Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Şileliler ile buluştu
Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Şileliler ile buluştu
Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Şileliler ile buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Şileliler ile buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler Şileliler ile buluştu - Son Dakika
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