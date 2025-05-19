Süleyman Öğretmen'in Kayığı Site Maskotu Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Süleyman Öğretmen'in Kayığı Site Maskotu Oldu

Süleyman Öğretmen\'in Kayığı Site Maskotu Oldu

Rize'de emekli öğretmen, 38 yıllık kayığını sitenin duvarına monte ettirerek sergiledi.

19.05.2025 12:41
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Rize'de yaşayan emekli öğretmen Süleyman Sinal, 38 yıldır denize açıldığı kayığı satmak istemeyince yaşadığı sitenin girişindeki duvarın üzerine özel düzenekle yerleştirdi.

Balıkçılığa olan tutkusunu öğretmenlik yaptığı dönemlerde kayık alarak profesyonel hale getiren 76 yaşındaki Sinal, güneş ve sağanaktan korunabilmek için kısa bir süre önce kabinli kayık satın aldı.

38 yıl kullandığı kayığı da gözden çıkaramayan Sinal, Alipaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne kayığı getirme düşüncesini site yönetimiyle paylaşarak onay aldı.

Süleyman Sinal, sahilden kamyona yükletip yaşadığı sitenin önüne getirdiği kayığı, vinç yardımıyla yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarının üzerine özel düzenekle monte ettirdi.

Sinal'ın kayık ile içerisine yerleştirdiği yöresel kıyafetli ve oltasıyla balık tutan cansız manken, site sakinleri ve yolu kullananların beğenisini topladı.

Kayığa "vefa borcu" hissettiğini belirten Sinal, AA muhabirine, ailesinin balık ihtiyacını uzun yıllar bu kayıkla karşıladığını söyledi.

Boş zamanlarının büyük bölümü kayıkla denize açılarak geçirdiğini ifade eden Sinal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kayığın bana çok emeği var. 38 yıldır bende bu kayık. Yağmurlu havalarda balığa çıkamadığım için yeni bir tekne aldım. Bunu da bir yerde değerlendirmem gerekiyordu ama satmaya kıyamadım, çok ekmeğini yedik. Ona ilk torunum Elif'in adını vermiştim. Gözümün önünde durmasını istedim. O bana çok hizmet etti. Şimdi bundan sonra da ben ona hizmet etmek istiyorum."

"Kayıklı site dedin mi herkes adresi bilir"

Sinal, kayığı site önüne getirmeden önce boya gibi bazı bakımlarını da yaptığını dile getirerek, "Nasıl değerlendirelim diye arkadaşlara, yönetime sordum kabul ettiler. Onlar da 'Buraya koyalım, sitemizin bir maskotu olur' dedi. Artık adrese gerek yok. Kayıklı site dedin mi herkes adresi bilir. Buraya karar verdik ve bundan sonra da gözümüzün önünde duracak." diye konuştu.

Kayığın gece görülebilmesi için ışıklandırma da yaptığını anlatan Sinal, kayıkla ilk defa karşılayanların çok beğendiğini ve kendisine teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

"Çok güzel oldu, çok beğendik"

Sitede yaşayan Uğur Bulut ise Sinal'ın kayığı yerleştirmek için başladığı çalışmalara ilk etapta çok anlam veremediklerini belirterek, "Sonucu bekledik biraz. Birkaç gün sonra üzerindeki ışıklandırmalar, bizim yöremize ait giysilerle yer alan figürler çok güzel oldu, çok beğendik." diye konuştu.

Mehmet Şahin de kayıkla deniz manzarasını gördüğünde çok şaşırdığını ifade ederek, "İlk gördüğümde sanki bir denizin kenarındaydım. Ben gece geldim buraya çok güzel ve ışıklı. Görüntüsüyle fevkalade bir şeyle karşılaştım." dedi.

Kayığı görünce mutlu olduğunu anlatan Esila Koç da sitenin görüntüsünü farklı bir hale getirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Süleyman Öğretmen'in Kayığı Site Maskotu Oldu - Son Dakika

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