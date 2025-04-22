Süleymaniye Mahallesi'nin Gastronomi Zenginliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Süleymaniye Mahallesi'nin Gastronomi Zenginliği

Süleymaniye Mahallesi\'nin Gastronomi Zenginliği

Gümüşhane'deki Süleymaniye Mahallesi, yöresel lezzetlerle dolu gastronomi etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

22.04.2025 22:33
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Tarihi Süleymaniye Mahallesi Gümüşhane'nin gastronomi zenginliğine ev sahipliği yapıyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Süleymaniye Mahallesi kentin gastronomi zenginliğine ev sahipliği yapıyor.

Gümüşhane'de Turizm Haftası kutlamaları kapsamında kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında yöresel ürünleri ve zengin mutfağının da turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde restore edilerek kullanıma sunulan Zeki Kadirbeyoğlu Konağı tarihi altyapısının yanı sıra Gümüşhane'nin zengin mutfağının tanıtımına da ev sahipliği yapıyor. Gümüşhane'ye ait 29 lezzetin sergilendiği ve katılımcıların beğenisine sunulan yöresel ürünler ise kentin gastronomi zenginliğini gözler önüne seriyor. Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde tarihle yöresel lezzetleri harmanlanmasıyla kentin gastronomi tarihi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Yapılan sunumlarla ilgili konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Nihal Sürmeli, "Bu etkinliği gerçekleştirmekteki temel amacımız ilimizin kültürel ve gastronomi zenginliğini tanıtmak, yöresel lezzetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak ve ilimizin turizm potansiyeline katkı sağlamaktır. Gümüşhane'nin essiz mutfağını, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini adeta zamanda bir yolculuğa çıkaran ve sadece Gümüşhane'nin değil, ayni zamanda Doğu Karadeniz Bölgesi'nin de saklı hazinelerinden biri olan Süleymaniye Mahallesinin bu olağan üstü atmosferi ile sunmak istedik. Bu sunumlarımızı özellikle ilimizin mutfak kültürü içinde önemli bir yere sahip olan Gümüşhane'nin Dölek köyünde yüzlerce yeldir kadınların topraktan yaptığı ve yörede "Gudu" olarak adlandırılan ve ayni zamanda coğrafi işaretli ürünümüz olan Dölek Güveçlerimizin içinde yaptık. Bu güveçlerimiz yapıldığı yerle ayni adı taşıyan köyümüzde bunu meslek edinmiş kadınlarımız tarafından 5-6 farklı noktadan toplanan topraklardan doğal olarak el emeği ile yapılıp, odun ateşiyle fırınlanır daha sonrada içinde süt pişirilerek yöresel deyimiyle zillenme işlemi yapılarak kullanıma sunulmaktadır. Sağlıklı olması ve içerisinde pişirilen yemeğe ayrı bir lezzet katması ile ön plana çıkan Dölek Güveçleri'miz özellikle et, sebze ve baharatların harmanlanmasıyla geleneksel bir lezzete öncülük etmektedir. Bundan dolayı hem yöre halkı hem de ziyaretçiler için vazgeçilmez bir lezzet olmaktadır. Bunun yanında Gendime çorbası, Siron, Karalahana, pestil, köme gibi yöresel yemek ve tatlar da damaklarda iz bırakıyor. Tarihi atmosferde yöresel lezzetlerle tanışmak isteyenler için Süleymaniye Mahallesi, Gümüşhane'nin gözbebeği olmaya aday. Herkesi bu benzersiz tatları keşfetmeye, Gümüşhane'ye ve Süleymaniye'nin tarih ve lezzet dolu sokaklarında unutulmaz bir yolculuğa çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

(UA-RE-ÖS-Y)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Süleymaniye Mahallesi'nin Gastronomi Zenginliği - Son Dakika

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