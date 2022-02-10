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Sultan 2'nci Abdülhamit Han vefatının 104'üncü yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Sultan 2'nci Abdülhamit Han vefatının 104'üncü yıl dönümünde anıldı

10.02.2022 18:46

Sultan 2'nci Abdülhamit Han vefatının 104'üncü yıl dönümünde anıldı Sultan 2'nci Abdülhamit Han Hazretleri, vefatının 104'üncü sene-i devriyesinde Devleti Aliyye Ocakları'nın düzenlediği etkinlikle kabri başında anıldı.

Sultan 2'nci Abdülhamit Han vefatının 104'üncü yıl dönümünde anıldı

İSTANBUL - Sultan 2'nci Abdülhamit Han Hazretleri, vefatının 104'üncü sene-i devriyesinde Devleti Aliyye Ocakları'nın düzenlediği etkinlikle kabri başında anıldı.

Osmanlı Padişahı Sultan 2'nci Abdülhamit Han, vefatının 104'üncü yıl dönümünde Çemberlitaş'taki kabri başında anıldı. Devleti Aliyye Ocakları tarafından düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve lokma dağıtımıyla son buldu. Anma programına 2'nci Abdülhamit Han'ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, haneden ailesinden çok sayıda isim, sivil toplum kuruluşları ve Türkiye Gazetesi yazarı Dulkadiroğlu Hasan Sarıçiçek katıldı.

"Mazlum coğrafyada olan kardeşlerimiz varsa Devleti Aliyye Ocakları olarak el uzatmaya devam edeceğiz"

Anma programında konuşan Sultan 2'nci Abdülhamit'in torunu olan Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, "Şu an da 60 ilde varız. Avrupa'da, Amerika'da çokça ülkeden talepler var. Yavaş yavaş gidiyoruz çünkü bir anda büyümek istemiyoruz yetişemediğimiz için. Bir yandan da kendi ticaretimizle bir yandan da derneklerle uğraşıyoruz. Saraybosna'da da çok güzel yerlerimiz var. Bu yılın sonuna kadar 81 ili tamamlamayı düşünüyoruz. Çünkü pandemi dolayısıyla seyahat edemedik. Bu yıl itibarıyla inşallah Devleti Aliyye Ocakları olarak hem ülkemizin tamamında hem Avrupa'da hem diğer ülkelerde inşallah bunları yayacağız. Gerek Doğu Türkistan'da, gerek Kazakistan'da, Dünya'da ne kadar mazlum coğrafyada olan kardeşlerimiz varsa Devleti Aliyye Ocakları olarak el uzatmaya ve yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

Sultan 2'nci Abdülhamit Han vefatının 104'üncü yıl dönümünde anıldı
Sultan 2'nci Abdülhamit Han vefatının 104'üncü yıl dönümünde anıldı
Sultan 2'nci Abdülhamit Han vefatının 104'üncü yıl dönümünde anıldı

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Çemberlitaş, Kayıhan, Osmanlı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sultan 2'nci Abdülhamit Han vefatının 104'üncü yıl dönümünde anıldı - Son Dakika


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