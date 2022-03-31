Sultan Abdülhamid Han sergisi Kadıköy'de dualarla açıldı - Son Dakika
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Sultan Abdülhamid Han sergisi Kadıköy'de dualarla açıldı

31.03.2022 15:28

Sultan Abdülhamid Han sergisi Kadıköy'de dualarla açıldı Sultan Abdülhamid Han'ın vefatının 104'üncü yıl dönümü anısına, öğrencilerde tarih bilinci oluşturmak, dün ve bugün arasında bağ kurmalarını sağlamak ve Abdülhamid Han ve dönemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla...

Sultan Abdülhamid Han sergisi Kadıköy'de dualarla açıldı

İSTANBUL - Sultan Abdülhamid Han'ın vefatının 104'üncü yıl dönümü anısına, öğrencilerde tarih bilinci oluşturmak, dün ve bugün arasında bağ kurmalarını sağlamak ve Abdülhamid Han ve dönemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Kadıköy'de Erenköy Kız Lisesi'nde fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi, Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, Erenköy Kız Lisesi iş birliğinde, Sultan Abdülhamid Han'ın vefatının 104'üncü yıl dönümü münasebetiyle Erenköy Kız Lisesi'nde sergi açılışı gerçekleşti. Dualarla açılan sergide 120'ye yakın fotoğraf, eser ve belge bulunuyor. 34 yaşında 34. Osmanlı Padişahı olarak tahta çıkmış olan Abdülhamid Han döneminde yapılanlar, fotoğraf ve belgelerle anlatıldı. Sergi, dua okunması ve kurdele kesiminin ardından ziyarete açıldı. Öğrenciler fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterdi. Serginin 15 gün boyunca ziyarete açık olacağı belirtildi.

"Kuva-yi Milliye ruhuyla mücadele etmekteyiz"

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, "Kültür Eğitim Derneği Bursa'da İnegöl'de kuruluş toprağında faaliyetlerine dört yıl önce başladı. 2018 yılından bugüne biz birçok seminer ve konferans veriyoruz. Türk milletinin padişahlarını tanıtmak adına milli mücadele ruhuyla, Kuvayi Milliye ruhuyla mücadele etmekteyiz. Bugün burada İnegöl Belediyesi ve Abdülhamid Han Eğitim Derneği olarak bir de Erenköy Kız Lisesi katkılarıyla beraber Sultan Abdülhamid Han'ın fotoğraf sergisi albümünü açmış bulunmaktayız. Hepsi orijinal fotoğraflar. Öğrencilerimize burada hizmet sunduk. Herkese çok teşekkür ederiz. Sergimize bekliyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.

Erenköy Kız Lisesi Müdüresi Berna Ocakcıoğlu, "Erenköy Kız Lisesi yönetimi olarak Abdülhamid Han Derneği'nin faaliyetlerini bir süredir sosyal medyadan, belediyenin ve derneğin sayfalarından takip ediyorduk. Sultan Abdülhamid Han'ın vefatının yıl dönümüne yakın tarihlerdeyiz. Bu tarihlerde öğrencilerimize Sultan Abdülhamid Han'ın daha iyi tanınmasını sağlamak, tarih bilinci oluşturmak, doğru bilgileri kaynağından öğrenmek gibi bir faydaya aracı olmak amacıyla bu serginin İnegöl Belediyesi'nden sonra okulumuzda, okulumuz öğrencilerine ve hatta Kadıköy ilçesi genelindeki öğrencilere sergilenmesi için dernekle iletişime geçtik. Sağ olsunlar onlar da yeni nesillerimizin, gençlerimizin tarih bilinciyle yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla isteğimize olumlu cevap verdiler. Bugün bu anlamlı sergiyi burada açıyoruz" şeklinde konuştu.

Sultan Abdülhamid Han sergisi Kadıköy'de dualarla açıldı
Sultan Abdülhamid Han sergisi Kadıköy'de dualarla açıldı
Sultan Abdülhamid Han sergisi Kadıköy'de dualarla açıldı

YORUMLAR
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Sultan Abdülhamid, Abdülhamid Han, Erenköy, Kadıköy, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sultan Abdülhamid Han sergisi Kadıköy'de dualarla açıldı - Son Dakika


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