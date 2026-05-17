Sultan Sazlığı'nda Yangın Sonrası Yenileme

17.05.2026 11:18
Kayseri'deki Sultan Sazlığı'nda yangın sonrası hasar gören yürüyüş yolu yeniden açıldı.

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda geçen yıl çıkan iki yangında hasar gören yürüyüş yolu yapılarak ziyaretçilerin kullanımına açıldı.

Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında yer alan ve 300'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda geçen yıl 14 Ocak ve 16 Nisan'da çıkan yangınlarda alanın bir bölümü ile 1500 metrelik ahşap yürüyüş yolunun bir kısmı zarar görmüştü.

Yangın sonrası oluşan hasarın giderilmesi amacıyla Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında Sultan Sazlığı Milli Parkı Bakım, Onarım ve Tadilatı İşbirliği Protokolü imzalandı.

Protokol çerçevesinde Büyükşehri Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürüyüş yolunun yanan kısmı onarılarak yeniden kullanıma açıldı.

Ayrıca sazlığın yanan kısımlarında iyileştirmeler yapılarak, bitki örtüsünün eski haline getirilmesi sağlandı.

Ziyaretçi karşılama bölümü ile kuş müzesinin de tadilattan geçirildiği Sultan Sazlığı misafirlerini bekliyor.

Çalışmalar 20 günde tamamlandı

Kayseri Büyükşehri Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, AA muhabirine, yangında 1500 metrelik yürüyüş yolunun yaklaşık 600 metrelik bölümünün zarar gördüğünü söyledi.

Kılıç, "Yürüyüş yolunun 600 metrelik bölümünü 20 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak yeniden vatandaşlarımızın hizmetine açtık." dedi

Bakım onarım çalışmalarının sadece yürüyüş yolunu kapsamadığını dile getiren Kılıç, "Buradaki izleme kulelerinde de zararlar oluşmuştu. Biz onları da onararak hizmete açtık. Tesis alanlarımızın bakım onarımızı yaptık. Burada bulunan kuş müzesindeki eksikleri giderdik. Yeşilhisar-Yahyalı yolundan alana kadar olan yolda asfaltlama yaptık. Elektrik hatları yer altına alındı. Sultan Sazlığı şu an da her şeyiyle hazır halde. Tüm vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Sultan Sazlığı Milli Parkı Şefi Ahmet Okan Çam ise alanın yağışlarla eski günlerine kavuştuğunu ve kuş popülasyonun arttığını kaydetti.

Kaynak: AA

