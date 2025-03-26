Sultan Süleyman Camii Kadir Gecesi'nde Dolu

467 yıllık Sultan Süleyman Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı

ÇANKIRI - Çankırı'da vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla 467 yıllık Sultan Süleyman Camii'ne akın etti. Yoğunluktan içeride yer bulamayan vatandaşlar, cami avlusunda Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Çankırı'da Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camileri doldurdu. Binlerce kişi, il merkezinde bulunan 467 yıllık Sultan Süleyman Camii'ne akın etti. Camide düzenlenen Kadir Gecesi programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yatsı ezanının okunmasının ardından namaz kılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak dua etti. Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar cami avlusunda namaz kıldı. Mevlid-i Şerif'in okunduğu, ilahiler ile kasidelerin seslendirildiği program dualarla son buldu.