Sultangazi Belediyesi'nden Genç Sanatçılara Müzik Eğitimi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sultangazi Belediyesi'nden Genç Sanatçılara Müzik Eğitimi

Sultangazi Belediyesi\'nden Genç Sanatçılara Müzik Eğitimi

Sultangazi Belediyesi, Müzik Akademisi'nde genç yeteneklere solfej, ses eğitimi, şan, piyano, keman, bağlama ve gitar eğitimi sunarak geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor.

03.02.2025 17:08  Güncelleme: 17:09
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SANAT tutkunu genç yetenekler, Sultangazi Belediyesi'nin hizmete sunduğu Müzik Akademisi'nde bir araya geliyor. Müzik severler aldıkları eğitimlerle güzel sanatlar ve konservatuvara hazırlanma fırsatı buluyor. Akademide solfej, ses eğitimi, şan, piyano, keman, bağlama ve gitar eğitimi veriliyor.

Müzik tutkusunu bir adım öteye taşımak isteyenlere Müzik Akademileri ile fırsat sunan Sultangazi Belediyesi, genç yeteneklere eğitim sunuyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde ortaokul, lise ve mezun öğrencilere hizmet veren Müzik Akademisi, öğrencilere verdiği sıkı eğitimle geleceğin sanatçılarına dönüşmesine katkı sağlıyor.

FARKLI BRANŞLARDA EĞİTİM

Akademide solfej, ses eğitimi, şan, piyano, keman, bağlama ve gitar eğitimi veriliyor. Kursiyerler, ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirerek hedeflerindeki üniversite ve bölümlere bir adım daha yaklaşıyor.

'GELECEĞİN SANATÇILARINI YETİŞTİRİYORUZ'

Gençlere kendilerini geliştirebilecekleri alanlar açmaya özen gösterdiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sanatın her dalına gençlerimiz ilgi göstersin istiyoruz. İlçemizi eğitim, kültür, sanat ve sporla anılır bir şehir haline gelmesi için var gücümüzle çalışıyor, gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri alanlar açmaya özen gösteriyoruz. Müzik Akademilerimizde geleceğin sanatçılarını yetiştiriyoruz. Onlara verdiğimiz eğitimlerle güzel sanatlar fakültelerine konservatuvara ve müzik öğretmenliğine en iyi şekilde hazırlıyoruz. Bizler onların yanındayız, gençlerimiz yeter ki kendilerini geliştirmek istesin" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Sultangazi Belediyesi'nden Genç Sanatçılara Müzik Eğitimi - Son Dakika

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