Süper lüks yatlar "The Ragnar" ve "Aurora" Marmaris'e demirledi - Son Dakika
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Süper lüks yatlar "The Ragnar" ve "Aurora" Marmaris'e demirledi

19.05.2022 17:37
Süper lüks yatlar "The Ragnar" ve "Aurora" Marmaris'e demirledi

Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" ve Cayman Adaları bayraklı 74 metre uzunluğundaki "Aurora" isimli süper lüks yatlar Marmaris'e demirledi.

Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" ve Cayman Adaları bayraklı 74 metre uzunluğundaki "Aurora" isimli süper lüks yatlar Marmaris'e demirledi.

Yaz sezonunun açılmasıyla deniz trafiğinde hareketliliğin yaşandığı Marmaris'te süper yatlar koy içinde demirlemeye başladı.

6 Mayıs'ta da liman ziyareti gerçekleştirmiş olan süper yat "Aurora" Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki büyük iskeleye, "The Ragnar" da koy içinde demirledi.

Rus iş insanlarından Andrey Molchanov'a ait olduğu belirtilen 74 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Aurora" 2017 yılında Lürssen tarafından kuzey Almanya'daki Rendsburg Tersanesinde üretildi.

Ortalama 18 deniz mili hızıyla ilgi toplayan süper yat, 6 lüks kamarasında toplam 12 konuk ağırlayabiliyor.

Rus oligark Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" gövdesi ve yapısıyla dikkat çekerken lüks 6 kabinde 12 misafir konuk edilebiliyor.

Helikopter pisti dahil birçok lüksü barındıran süper yat, buzlu denizlerde gidebilme özelliğine de sahip.

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Kaynak: AA

Cayman Adaları, Marmaris, Aurora, Malta, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Süper lüks yatlar 'The Ragnar' ve 'Aurora' Marmaris'e demirledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper lüks yatlar "The Ragnar" ve "Aurora" Marmaris'e demirledi - Son Dakika
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