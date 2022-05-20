'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı - Son Dakika
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'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı

20.05.2022 02:39
'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı

BURSA'da sahne alan 'Süperstar' Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelen vatandaşlar, serin havaya aldırış etmeden, Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nu tıklım tıklım doldurdu.

BURSA'da sahne alan 'Süperstar' Ajda Pekkan'ı dinlemeye gelen vatandaşlar, serin havaya aldırış etmeden, Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nu tıklım tıklım doldurdu. Pekkan, yaklaşık 3 bin 500 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, geçmişten günümüze dillerde yer edinen şarkılarını seslendirdi. Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu diyaloglarla büyük alkış aldı. Serin havaya aldırış etmeyen yaklaşık 3 bin 500 kişi, ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Bursa'yı çok özlediğini dile getiren Pekkan, " Şımarıklık yaptığımı zannetmeyin sakın. Gerçekten çok özledim. Burada benim çok değerli sizlerim var. Hepiniz buradasınız. Bu gece inanıyorum ki hafızalarda kalacak bir gece yaşatacağız hep beraber. Birlikte yaşatacağız" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ajda Pekkan, kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı.


'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı
'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı
'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı
'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı
'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı
'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı
'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı
'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı
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Kaynak: DHA

Ajda Pekkan, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Süperstar' Ajda Pekkan Bursa'da sahne aldı - Son Dakika


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