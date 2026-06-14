Antalya'nın Alanya ilçesinde, geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan Syedra Antik Kenti'nde klasik müzik konseri gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığında Syedra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

Antik kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla tarihi kentte gezi programı düzenlendi. Yaklaşık bir saat süren gezinin ardından antik stadyumda klasik müzik konseri sunuldu.

"Kazı çalışmalarında önemli mesafe katedildi"

Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertuğ Ergürer ise 2019 yılından bu yana sürdürülen kazı ve bilimsel araştırmalar sayesinde antik kentte önemli bulgulara ulaşıldığını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sağladığı desteklerle son üç yılda çalışmaların büyük ivme kazandığını ifade eden Ergürer, kentin birçok noktasının gün yüzüne çıkarıldığını ve kazı faaliyetlerinin planlanan program doğrultusunda kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından "Caleopa" grubu tarafından klasik müzik konseri gerçekleştirildi. - ANTALYA