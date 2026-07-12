Talas'ta 100. Yıl Müzesi Ziyaretçi Akını

Talas Belediyesi tarafından hizmete açılan " Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi"ni, 6 ayda 21 bin 85 kişi gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, genç kuşaklara Çanakkale ruhunu aktarmak ve Cumhuriyet tarihini yaşatmak amacıyla hayata geçirilen müzeyi, 2026 yılının ilk altı ayında 21 bin 85 kişi ziyaret etti.

Kapılarını 9 Ocak 2024'te açan müze bugüne kadar 234 bin 71 ziyaretçi ağırladı.

Osmanlı Kültür Sokağı'nda 6 bin 400 parça eserin yer aldığı müzede, ziyaretçiler orijinal objeler, görseller, belgeler ve anlatımlarla Türkiye'nin dönüm noktası niteliğindeki Çanakkale ve Milli Mücadele yıllarını ayrıntılarıyla görebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, müzenin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tarihini bilen nesiller yetiştirmenin en önemli sorumluluklardan biri olduğunu belirtti.

Müzenin yalnızca eserlerin sergilendiği bir mekan olmadığını vurgulayan Yalçın, "Bu müze, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin, fedakarlığın ve kahramanlığın yaşayan hafızasıdır. Geçmişini bilen, değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Açıldığı günden bu yana 234 bin 71 vatandaşımızın müzemizi ziyaret etmesi, bu sorumluluğun toplumumuzda güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.