Tansel Saylı'nın 'Doğadan Yansımalar' Sergisi Bursa'da Açıldı

14 yıl boyunca dağdan topladığı eserlerle sergi açtı

BURSA - Doğa sanatçısı Tansel Saylı'nın 14 yıl boyunca dağlardan topladığı doğal formları heykel olarak değerlendirdiği eserler 'Doğadan Yansımalar ve Küçük Prens' adlı sergisiyle, Sümbüllü Bahçe Konağı'nda kapılarını açtı.

Tamamı doğadan toplanan ve üzerinde hiçbir oynama yapılmadan sergilenen eserler, doğanın sunduğu güzellikleri sanatsal bir bakış açısıyla gözler önüne seriyor.

Doğasever Tansel Saylı, daha önce üç ayrı sergi açtığını belirterek, "14 yıldan beri dağlarda topladığım heykelleri, üzerinde hiç oynama yapmadan tamamen doğal haliyle burada sergiliyorum. Osmangazi Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekipleriyle beraber eserleri kalıcı bir sergiye dönüştürme kararı aldık. 70 eserimi Osmangazi Belediyesine bağışladım, şu anda burada 46 eser sergileniyor. Bunların özelliği dünyada tek olmaları ve herhangi bir işleme tabi tutulmadığı için bir sanat faaliyeti değil ama bakış açısı. Dünyada böyle bir sergi veya galeri daha önce açılmamış. Bu da bana kısmet oldu. Hep beraber güzel bir faaliyet yaptık. Bursa'mıza artı değer oldu" dedi.

Serginin ana temasının doğaya saygı, sürdürülebilirlik ve özellikle genç nesillere bu bilincin kazandırılması olduğunu vurgulayan Saylı, "Küçük Prens imajıyla çocuklara doğa sevgisini ve sorumluluğunu aşılamayı hedefledik" diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise, "Özellikle doğa, çevre, hava, deniz ve suyun bu kadar kirletildiği bir dönemde gelecek nesiller çocuklar açısından çok önemli. Çünkü başka bir gezegenimiz yok. Bunları koruyamazsak bizden sonraki nesillerin yaşayacak bir alanı kalmayacak. Bu anlamda da serginin önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah hem burayı gezerek doğanın bitmeyen, tükenmeyen bir varlık olmadığını anlayarak koruma bilincini de artırırız" şeklinde konuştu.