Tarih teknolojiyle buluştu: Binlerce yıllık 2 bin tablet, yapay zekayla okundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarih teknolojiyle buluştu: Binlerce yıllık 2 bin tablet, yapay zekayla okundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, binlerce yıllık tarihi vesikalardan oluşan 2 bine yakın Hitit tabletinin yapay zeka yöntemiyle okunduğunu açıkladı. Ankara Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen proje sayesinde Hitit tabletleri yüksek çözünürlüklü olarak taranarak yapay zekaya öğretildi. Bugüne kadar 2 bin tablet yapay zeka yöntemiyle okundu ve elde edilen veriler bilim dünyasıyla paylaşılacak.

08.05.2024 20:39
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Tarih teknolojiyle buluştu: Binlerce yıllık 2 bin tablet, yapay zekayla okundu

Dünyada bir ilk olarak hayata geçirilen proje Hitit tabletleri yapay zeka yöntemiyle okunmaya devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı;

"Binlerce yıllık tarihi vesikalardan oluşan 2 bine yakın Hitit tableti yapay zeka yöntemiyle okundu"

ÇORUM - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, binlerce yıllık tarihi vesikalardan oluşan 2 bine yakın Hitit tabletinin yapay zeka yöntemiyle okunduğunu açıkladı.

Dünyada bir ilk olarak hayata geçirilen projeyle binlerce yıllık geçmişe sahip olan Hitit tabletleri yapay zeka yöntemiyle okunmaya devam ediyor.

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Çorum Müzesi envanterinde bulunan Hitit çivi yazılı tabletlerin yapay zeka kullanılarak okunması, taranması ve dijital ortama aktarılması amacıyla başlatılan projenin ilk aşaması geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Ankara Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ile Müzeler Genel Müdürlüğü'nün iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde, Hititlerin başkenti Hattuşa'da bulunan binlerce yıllık tabletler yüksek çözünürlüklü olarak fotoğraflanarak 3 boyutlu taranarak yapay zekaya öğretildi.

Hitit tabletleri kurulan dijital kütüphane ile dünyaya açılacak

Proje çerçevesinde ilk etapta çivi yazılı 500 Hititçe tabletin yapay zeka ile öğrenme süreci tamamlanmış, yapay zeka çalışmasında yüzde 75,66 başarı sağlanmıştı. Proje çerçevesinde bugüne kadar 2 bin tabet yapay zeka yöntemiyle okundu. Okumalardan elde edilen veriler Hititologlar tarafından yapılacak çalışma ile bilim dünyasıyla paylaşılacak. Tarihi vesikalardan oluşan Hitit tabletleri kurulan dijital kütüphane ile dünyaya açılacak.

Çorum'da düzenlenen "Hititlerin İzinde: Yeni Bilgiler ve Perspektifler" konulu sempozyumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Hitit uygarlığının daha anlaşılması için teknolojiyi kullanma noktasında büyük bir emek harcadıklarını belirterek, "Tüm tabletlerin 3 boyutlu taramak suretiyle yapay zekayı da bunun içerisine katmayı düşündük. Ankara Üniversitemiz ile birlikte bugüne kadar bulunmuş tabletlerimizi tarama yoluyla eşleştirdik. Yapay zeka ile buradaki parçaların kırılmış olan tabletlerin yapay zeka ile birlikte tamamlanmasını sağladık. Bugüne kadar 2 bine yakın tablet taranarak okumaları yapıldı. ve Hitit Kültürü ile uygarlığı ile ilgili birçok veriye bu sayede güvenilir bilgiye ulaşılması noktasında büyük bir adım attık. Bundan sonraki hem kazı çalışmalarında hem restorasyon çalışmalarında bu buluntuların değerlendirilmesi, raporlandırılması Hitit uygarlığının dünyaya daha iyi tanıtabilmesi için bakanlık olarak üniversitelerimizle birlikte daha yoğun çalışacağız" dedi.

Yazgın, tabletlerden elde edilen veriler bilimsel bir çalışma ile Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tarih teknolojiyle buluştu: Binlerce yıllık 2 bin tablet, yapay zekayla okundu - Son Dakika

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