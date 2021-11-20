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Tarihi Alkazar Sineması önünde uzun kuyruk oluştu - Son Dakika

Tarihi Alkazar Sineması önünde uzun kuyruk oluştu

20.11.2021 17:53

Tarihi Alkazar Sineması önünde uzun kuyruk oluştu Beyoğlu'ndaki tarihi Alkazar Sineması, 5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapılarını geçtiğimiz günlerde ziyaretçilere açmıştı.

Tarihi Alkazar Sineması önünde uzun kuyruk oluştu

İSTANBUL - Beyoğlu'ndaki tarihi Alkazar Sineması, 5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapılarını geçtiğimiz günlerde ziyaretçilere açmıştı. Tarihi mekana girmek isteyen vatandaşlar ise kapı önünde kuyruk oluşturdu.

Beyoğlu'nun sembol mekanlarından Alkazar Sineması, geçtiğimiz günlerde kapılarını yeniden sanatseverlere açtı. Hope Alkazar adıyla açılan tarihi mekana, Refik Anadol'un dijital sergisini gezmek ve fotoğraf çekilmek için gelen vatandaşlar ise kapı önünde uzun kuyruk oluşturdu.

"Uzun süre sonra tekrar açılması bizi ayrıca mutlu etti"

Sergiyi gezmek için gelen Sinan Altun: "Refik Anadol'un daha önceki sergisini kaçırmıştık. Bu sergiyi kaçırmamak için geldik. Bu mekanın uzun süre sonra tekrar açılması bizi ayrıca mutlu etti" dedi.

"Sosyal medyada görüp geldik"

Fotoğraf çekilmek için sergiye gelen Melis Babat: "Sosyal medyada görüp geldik. Bugün de boş günümüzdü. Hem fotoğraf çekilmek, hem de gezmek istedik" diye konuştu.

Refik Anadol, Beyoğlu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Alkazar Sineması önünde uzun kuyruk oluştu - Son Dakika


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