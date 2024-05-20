Tarihi Gümüşler Manastırı'nda Karakalem Resim Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tarihi Gümüşler Manastırı'nda Karakalem Resim Sergisi

Niğde'de Müzeler Günü kutlamaları kapsamında Gümüşler Manastırı'nda Görsel Sanatlar Öğretmeni Melih Ünlüer'in 28 karakalem eserinin yer aldığı bir resim sergisi açıldı. Niğde Valisi Cahit Çelik, serginin önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Sergi, 25 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

20.05.2024 17:41
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Tarihi Gümüşler Manastırı'nda Karakalem Resim Sergisi

NİĞDE - 20-24 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Müzeler Günü nedeniyle Niğde'de resim sergisi açıldı.

Gümüşler Manastırı'nda düzenlenen sergide Görsel Sanatlar Öğretmeni Melih Ünlüer'in 28 karakalem eseri sergilendi. Düzenlenen açılışta konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, Gümüşler Manastırı'nın Niğde için önemli bir turizm değeri olduğunu söylerken sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Çelik; '"İlimiz açısından tarihi bir değere sahip olan mekanda açıyoruz sergiyi. Manastırdaki resimler dünyada ilk bu anlamda da burası hem ilimiz hem de ülkemiz açısından ciddi bir turizm değeri taşıyor. Böyle güzel bir sergiyi böyle bir mekanda açmaktan dolayı mutluyuz" dedi. Görsel Sanatlar Öğretmeni Melih Ünlüer ise yaptığı açıklamada eserlerinde güvercin temasının ağırlıklı olduğunu söyledi. Ünlüler; "Müzeler Günü çerçevesinde açtığımız sergimizde karakalem desen çalışmaları yer alıyor. Sergimde güvercin ve mimari unsurlar tema edindim. Serginin Gümüşler Manastırı'nda düzenlenmesi ayrıca bir özellik kattı. Güvercinler, camiler ve manastırların her zaman bir arada bulunmaları önem teşkil etmiştir" ifadelerine yer verdi.

28 karakalem eserin yer aldığı sergi 25 Mayıs'a kadar ziyaretçilerine açık olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Gümüşler Manastırı'nda Karakalem Resim Sergisi - Son Dakika

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