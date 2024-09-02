Bolu'da Tarihi Hamam Kalıntısı Otoparka Dönüştürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bolu'da Tarihi Hamam Kalıntısı Otoparka Dönüştürüldü

Bolu'da bir inşaat kazısı sırasında bulunan Roma dönemine ait tarihi hamam kalıntısının üstü, koruma amacıyla toprakla kapatıldı. Ancak, vatandaşlar bu alanı otopark olarak kullanmaya başladı. Mahalle sakinleri, durumdan memnuniyetsizliklerini dile getirirken hamam kalıntısının korunacağı belirtiliyor.

02.09.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi hamam kalıntısının üstü kapatıldı, otopark oldu

BOLU - Bolu'da bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan tarihi hamam kalıntısının üstü, koruma amacıyla toprakla kapatıldı. Vatandaşlar ise toprakla kapatılan kazı alanını otopark olarak kullanmaya başladı.

Temmuz ayında Akpınar Mahallesi'nde bir firma 90 adet 1+1 daire yapmak için Mumcuoğlu Sokak'taki boş arazide temel kazma işlemi başlattı. 3. derece sit alanında bulunan boş arazide yetkili firma zemin etüt çalışması yürüttü. Yapılan çalışmalarda toprağın altında tarihi kalıntılara rastlandı. Firma yetkilileri tarafından durum Bolu Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Kazı alanına Müze Müdürlüğü personelleri gönderildi. Arkeologlar tarafından yapılan incelemelerin ardından bina yapım çalışması durduruldu. Toprağın altında kalan tarihi kalıntıların Roma dönemine ait hamam olduğu düşünülüyor. El oyması seramik eserlerin bulunduğu kazının üzerinden 2 ay geçti.

Jeotekstil ürünle kaplandı

2 ayın sonunda Koruma Kanunları çerçevesinde hamamın üstü ilk olarak jeotekstil ürünle kaplandı. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından tarihi hamamın üzeri toprakla kapatıldı. Vatandaşlar ise kapatılan kazı alanını otopark olarak kullanmaya başladı.

Kazı alanının otopark olarak kullanıldığını ifade eden Rahmi Ay, "Vatandaş boş olduğunu görünce aracını çekiyor. Ne yapsın, pazara gelince park yeri arıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Eşref Oflaz, "15 gün önce kapattılar. Hamamın üzerine malzeme serdiler, ardından toprakla kapattılar. Koruma altına alacaklarmış" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Çevre, Yaşam, Bolu, Çevre, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bolu'da Tarihi Hamam Kalıntısı Otoparka Dönüştürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Narin Güran’ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı
16:01 Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti Fenerbahçe, Merih Demiral İçin Al-Ahli ile Temasa Geçti
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 17:43:28. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Tarihi Hamam Kalıntısı Otoparka Dönüştürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement