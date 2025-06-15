Tarihi Hamamda İlk Nikah Töreni

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'nde nikah töreni gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müzenin bahçesinde düzenlenen törende Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Nurhayat Büyüktosun ve İsmail Kazan çiftinin nikahını kıydı.

Kaya, çeşitli etkinliklerde kullanıma açılan müzede ilk kez nikah kıyıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzon'umuzda nikah salonu ihtiyacı var. Biz de bu ihtiyacı gidermek için 'Acaba müzemizi nikah işlemlerine açabilir miyiz?' diye düşündük ve bu güzel alanı Trabzonlu hemşehrilerimizin nikah törenlerini yapması için hizmetlerine sunduk. Vatandaşlarımız gayet makul bir ücretle nikah törenlerini bu güzel bahçede gerçekleştirebilecekler."