Tarihi Hasanpaşa Hamamı kültür ve sanat hayatına canlılık katacak - Son Dakika
Üye Girişi

Tarihi Hasanpaşa Hamamı kültür ve sanat hayatına canlılık katacak

20.07.2022 11:43

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde restore edilen tarihi Hasanpaşa Hamamı'nın, yenilenen yüzüyle kentin kültür ve sanat hayatına canlılık katması hedefleniyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde restore edilen tarihi Hasanpaşa Hamamı'nın, yenilenen yüzüyle kentin kültür ve sanat hayatına canlılık katması hedefleniyor.

İlçeye bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde yer alan ve 1882 yılında 2. Abdülhamit döneminde yapımı tamamlanan tarihi hamam, bir süre atıl vaziyette kaldı.

Ortahisar Belediyesince Trabzon Valiliğinden devralınan tarihi hamamın yeniden gün yüzüne çıkarılması için restorasyon projesi hazırladı.

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onaylı projenin, 8 Ekim 2021'de ihalesi gerçekleştirildi.

Restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi yapı, hamam kültürünün yaşatıldığı müze ve sanat galerileriyle turizmin hizmetine sunulacak.

"İnşallah bu yıl sonuna doğru hizmete alacağız"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, "Hasanpaşa Hamamı"nın, eskiden askeri hamam olarak hizmet verdiğini, zamanla kaderine terk edildiğini belirtti.

Tarihi hamamı Trabzon Valiliğinden devraldıklarını anlatan Genç, "Göreve geldiğimizde sayın valimizle yaptığımız istişarede devralma talebimizi kendilerine ilettik ve devraldık. Valimizin de desteğiyle tamamen orijinaline uygun olarak restorasyonunu yapıyoruz." diye konuştu.

Hamamın içerisinde bir sürü orijinal unsur olduğunu vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Hakikaten kendini gün yüzüne çıkarmak isteyen bir eser halinde tamamlayıp inşallah insanların hizmetine sunacağız. Tarihimize, ceddimize saygının da hürmetin de bir anlamda gereğini yapmış olacağız. Yapımcı firmamız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bu yıl sonuna doğru bitireceğiz ve hizmete alacağız."

Genç, çevre düzenlemesiyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederek, "Çevre düzenlemesi de bu eserin tarihi ağırlığına yakışır olsun istedik. Çünkü burayı gençlerimizin özellikle gelip görmesini istiyoruz. Kültür, sanat ve sosyal amaçlı bir işlev yükleyip hizmete alacağız." dedi.

"Tamamen kültür ve sanata hizmet edecek"

Projenin mimarlarından Aylin Ergün Ünal da projeyi zamanında bitirip teslim etmeyi planladıklarını ifade ederek,??????? "Projemiz eskisi gibi hamam niteliğinde devam etmeyecek. Sosyal tesis olarak, çok amaçlı salonlarımız, sergi salonları olarak nitelendirilen alanlar yer alacak. Dışarısında da oturma ve dinlenme alanlarımız olacak. Tamamen kültür ve sanata hizmet edecek." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kızının ilk saçlarıyla tablosuna canlılık kattı Kızının ilk saçlarıyla tablosuna canlılık kattı Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni renkli görüntülerle başladı Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni renkli görüntülerle başladı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Hasanpaşa Hamamı kültür ve sanat hayatına canlılık katacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:36 Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil
12:21 19 yaşındaki genç cinayet kurbanı mı oldu? Acılı aile intihara inanmıyor
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:46 Ekmek almış evine dönen adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
11:22 EYT sorununu çözen 3 formül! Yaşa bakılmayacak yeni düzenleme için öngörülen tarih belli oldu
11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 13:00:33. #1.13#
SON DAKİKA: Tarihi Hasanpaşa Hamamı kültür ve sanat hayatına canlılık katacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement