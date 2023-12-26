Tarihi kale restorasyon ile ihtişamına kavuşacak

ADANA - Tarihi Kozan Kalesi, Kozan Belediyesi ve Adana Kültür Hakları Koruma Bölge Kurulu tarafından restore edilecek.

Kozan'da her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kozan Kalesinde restorasyon çalışmaları başladı. Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan'ın projesinin Anıtlar ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanması ile kalenin görkemli surlarının ön plana çıkması hedeflenirken yürüyüş yollarını güvenli hale getirilerek kale tarihine uygun restore edilecek.

Kozan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Yaşar Gök, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez 23 Aralıkta başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde ilk etapta kale sur duvarları ve yollarında oluşan çalı ve yabani otların temizliği yapılırken 6 Şubat ve 25 Temmuz'da bölgede yaşanan depremlerde dökülen taşlar temizlenerek kalenin görsel güzelliğine uygun hale getiriliyor.

Adana Kültür Hakları Koruma Bölge Kurulu tarafından denetlenen ve restorasyon süreci takip edilen Kozan Kalesinde incelemelerde bulunan heyet kaledeki çalışmaları inceledi.

Kozan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Yaşar Gök, "Kozan kalesi daha önceden restorasyon projesi onaylanmıştı. Müze ve koruma kurulu yüzey temizliğini yapalım ve geçmişe dair izler bulabiliriyiz demiştik. Buna istinaden yüzeysel bitki temizliği ve yüzeysel kazı çalışmaları başladık. Müze ve arkeologlar denetiminde çalışmaları yerinde takip ederek çalışmalarımız sürecek "dedi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez ise, "'Kozan'ımıza hayırlı olsun diyerek' Kozan turizminde büyük öneme sahip olan kalemiz yüzeysel bitki temizliği ve yol temizliği ile kale surları ve çevresindeki görsel güvenlik ön plana çıkarak hem kalemizin korunması hem de turizme kazandırılması noktasında önemli bir çalışma olacak ilçemize hayırlı olun" dedi.

Kozan Kalesini gezen ziyaretçiler yapılacak restorasyon ile kalenin daha kolay ziyaret edilebileceğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.