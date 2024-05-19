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Tarihi kalede 19 Mayıs etkinliği

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, tarihi Ciha Kalesi'nde düzenlendi.

Rize'nin Pazar ilçesine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Ciha Kalesi'nde gerçekleştirildi. İlçeye bağlı Yücehisar köyünde bulunan ve tarihi 14. yüzyıla dayanan Ciha Kalesi'nde düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Programa Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Belediye Başkanı Neşat Çakır, Pazar Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Kaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen Programda konuşan Gençlik ve Spor Pazar İlçe Müdürü Halil Kaya " Türkiye'mizin dört bir yanında gençlerimiz, ülkenin geleceğini inşa etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Gençlerimizin gösterdiği bu azim ve enerji, bizlere ülkemizin geleceği için umut veriyor. Bu coşkulu ve enerjik gençlik, ülkemizin her alanda daha da ileriye gitmesi için gereken dinamizmi ve potansiyeli temsil etmektedir. Sevgili gençler, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler, ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatısınız. Unutmayın ki, ülkemizin geleceği sizin ellerinizdedir. Siz gençler, bilim, kültür, sanat ve spora olan ilginizle, ülkemizin geleceğini daha da parlak bir hale getireceksiniz" dedi.

Kalenin burçlarından dev Türk Bayrağı indirildiği ve geleneksel ok atma sporcularının damga vurduğu program farklı branşlardaki gençlerin hazırladığı gösterileriler ile son buldu.