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Tarihi konaklarıyla ünlü Kula'da kar güzelliği - Son Dakika

Tarihi konaklarıyla ünlü Kula'da kar güzelliği

27.01.2022 10:27
Tarihi konaklarıyla ünlü Kula'da kar güzelliği

Manisa'nın tarihi konaklarıyla bilinen ilçesi Kula, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Manisa'nın tarihi konaklarıyla bilinen ilçesi Kula, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Konakları, dar sokakları, asırlık çınarları ve camileriyle adeta açık hava müzesi görünümündeki ilçede, 18 Ocak'tan bu yana aralıklarla kar yağıyor.

Kar yağışının olumsuzluğa neden olmadığı Kula'da, tarihi yapılar beyaz örtü ile kaplandı.

Belediye ekiplerinin yolları açık tutmak için çalışma yaptığı ilçede, kar yağışının aralıklarla 2 gün daha sürmesi bekleniyor.

Tarihi konaklarıyla ünlü Kula'da kar güzelliği
Tarihi konaklarıyla ünlü Kula'da kar güzelliği
Tarihi konaklarıyla ünlü Kula'da kar güzelliği
Tarihi konaklarıyla ünlü Kula'da kar güzelliği

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Manisa, Ocak, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi konaklarıyla ünlü Kula'da kar güzelliği - Son Dakika


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