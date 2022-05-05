Tarihi köprü, üzerindeki figürlerle dikkat çekiyor - Son Dakika
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Tarihi köprü, üzerindeki figürlerle dikkat çekiyor

05.05.2022 11:10

Tarihi köprü, üzerindeki figürlerle dikkat çekiyorTOKAT Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi köprü üzerindeki figürle dikkat çekiyor.

Tarihi köprü, üzerindeki figürlerle dikkat çekiyor

TOKAT Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi köprü üzerindeki figürle dikkat çekiyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Çanakçı Deresi üzerinde bulunan tek kemer gözlü Leylekli Köprü yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Köprü adını gagasında yılan tutan leylek figürüne sahip olan kesme taştan alıyor. Kitabesi olmadığı için yapım tarihi tam olarak bilinmeyen köprünün Roma veya Bizans döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. İlçenin simgelerinden biri olan tarihi köprü altından yol geçmesi ile de dikkat çekiyor.

Köprü ortasında bulunan kesme taştaki figür dikkat çekiyor

Yerel tarihçi Mustafa Necati Güneş, köprünün ortasında kesme taş üzerinde bulunan leylek figürünün anlamına dikkat çekerek, "Leyleğin ağzında yılan, arkasında bir yumurta var. Yumurta bereketi sembolize ediyor. Yılan ise tıbbı sembolize ediyor. Hatta bazı akademisyenler veya bazı araştırmacılar Niksar'daki yağı basan medresesinin tıp medresesi olduğunu, bununla alakalı olduğunu da söylüyorlar" dedi.

Tarihi köprünün altından yol geçiyor

Tarihi köprünün altından geçen yola dikkat çeken Güneş, "Köprünün altından Çanakçı Deresi geçiyor. Ama aynı zamanda yol geçiyor. Araçların ve insanların kullandığı bir yol. Biz başka böyle bir köprü olduğunu bilmiyoruz. Yani altından hem araç trafiğinin olduğu hem de bu şekilde ırmağın aktığı bir köprü yok. Bizde şu anda 1905 yılına ait fotoğraflarda bu yol yine var. Birazcık daha dar ama yine var ve insanlar oradan geçiyor yürüyor" diye konuştu.

Tarihi köprü, üzerindeki figürlerle dikkat çekiyor
Tarihi köprü, üzerindeki figürlerle dikkat çekiyor
Tarihi köprü, üzerindeki figürlerle dikkat çekiyor
Tarihi köprü, üzerindeki figürlerle dikkat çekiyor

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Niksar, Yılan, Tokat, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi köprü, üzerindeki figürlerle dikkat çekiyor - Son Dakika


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