Tarihi Maden Hükümet Konağının restorasyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Tarihi Maden Hükümet Konağının restorasyon çalışmaları devam ediyor

25.06.2022 10:23
Tarihi Maden Hükümet Konağının restorasyon çalışmaları devam ediyor

Tarihi Maden Hükümet Konağının restorasyon çalışmaları devam ediyor Türkiye'nin en eski mülki idare binası olan 260 yıllık tarihi Maden Hükümet Konağında restorasyon çalışmaları sürüyor.

Tarihi Maden Hükümet Konağının restorasyon çalışmaları devam ediyor

ELAZIĞ - Türkiye'nin en eski mülki idare binası olan 260 yıllık tarihi Maden Hükümet Konağında restorasyon çalışmaları sürüyor.

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan ve türkülere konu olan tarihi Hükümet Konağı, Osmanlı padişahı III. Mustafa döneminde inşa edildi. Türkiye'nin en eski mülki idare binası olan 260 yıllık tarihi Hükümet Konağı 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde zarar görmedi. Tarihi binanın yeniden kaymakamlık binası olarak kullanılması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Ağustos ayında restorasyon çalışmalarının bitmesiyle birlikte konak yeniden kaymakamlık binası olarak hizmet verecek. Konağın yanında bulunan 118 yıllık tarihi saat kulesinin restorasyon çalışması ise 2018 yılında tamamlanmıştı.

Tarihi Hükümet Konağında yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren ilçe sakinlerinden Ramazan Sekmen, "Madenliyim, burada yaşıyorum ve esnafım. Elazığ depreminde herhangi bir taş çarpası bile yerinde kopmamıştır, sağlamdır. Milletvekillerimiz ve Bakanımız ilçeye geldiklerinde tarihi Hükümet Konağımızı gördüler. Yeni baştan restore edilmesi talimatını verdiler. Tarihi Hükümet Konağımız yeni baştan restore ediliyor. Zamanında burası Hükümet Konağı olarak kullanılmıştı. Tekrardan restore ediliyor ve inşallah eski güzel günlerini dönecektir diye düşünüyorum. Tarihe göre burası mutasarrıflık yaşamıştır. Tapu işlemleri ve nüfus kayıtları burada yapıyordu. 2 yıl da valilik yaşamış ve mutasarrıflık olarak kalmış. Restorasyon çalışmalarının bitmesini bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Hükümet, Türkiye, Maden, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarihi Maden Hükümet Konağının restorasyon çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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