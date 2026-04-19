Tarihi Palu Tren İstasyonu Yenileniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1947'de hizmete giren Palu Tren İstasyonu, aslına uygun olarak restore ediliyor.

Elazığ'ın Palu ilçesinde 1947 yılında hizmete alınan tarihi tren istasyonu binası yenileniyor. Yıllar içinde birçok depreme rağmen ayakta kalan yapı, aslına uygun şekilde restore edilerek geleceğe taşınacak.

Elazığ'ın Palu ilçesinde yer alan tarihi tren istasyonu binasında yenileme çalışmaları başlatıldı. 1947 yılında hizmete açılan ve uzun yıllar bölge ulaşımında önemli rol üstlenen istasyon binasının restore edilerek yeniden kullanıma kazandırılması hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ağı içerisinde önemli bir noktada bulunan Palu Tren İstasyonu, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan hat üzerinde yıllarca hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verdi. Bölge halkının ulaşımında kritik bir görev üstlenen istasyon, aynı zamanda ekonomik hareketliliğe de katkı sundu. Geçmişten bugüne birçok deprem yaşayan Palu ilçesinde, istasyon binasının tüm bu afetlere rağmen sağlamlığını koruması dikkat çekiyor. Dayanıklı yapısıyla öne çıkan tarihi bina, yürütülen yenileme çalışmalarıyla birlikte aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden ayağa kaldırılıyor.

Yetkililer, restorasyon kapsamında yapının tarihi dokusunun korunacağını ve çevre düzenlemesiyle birlikte modern bir görünüme kavuşturulacağını belirtti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi istasyonun hem ulaşım hem de kültürel bir değer olarak ilçeye yeniden kazandırılması hedefleniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Ekonomi, Ulaşım, Kültür, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:42
11:18
10:26
10:04
09:40
09:13
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 11:51:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.